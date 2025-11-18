Мишель Обама назвала шокирующую причиной, почему она никогда не будет баллотироваться на пост президента

Супруга бывшего президента США Мишель Обама отвергла возможность участия в президентских выборах. Это произошло, несмотря на то, что ее имя регулярно появляется в рейтингах потенциальных кандидатов на выборы 2028 года, а сама Обама является одной из самых уважаемых женщин в США.

Мишель Обама. Фото из открытых источников

Мишель Обама во время презентации собственной книги The Look заявила, что она не будет участвовать в выборах президента США, ведь существуют определенные проблемы в американском обществе.

По словам Обамы, США до сих пор не готовы к женщине-президенту. Она напомнила о поражениях двух самых заметных кандидаток, Хиллари Клинтон в 2016 году и Камалы Гаррис в 2024-м. Обе женщины проиграли Дональду Трампу, что, по ее мнению, свидетельствует о сохранении гендерных предубеждений среди большого числа избирателей.

"Как мы видели на прошедших выборах, к сожалению, мы не готовы. Вот почему я такова: даже не думайте меня спрашивать по поводу участия в выборах, потому что вы все врете. Вы не готовы к женщине. Нам еще многое нужно сделать, чтобы повзрослеть, и все еще… многие мужчины чувствуют, что ими не может управлять женщина, и мы это видели", — сказала Обама.

Согласно опросу Ipsos, проведенному в преддверии выборов 2024 года, Мишель Обама была самым популярным кандидатом среди всех возможных претендентов. В гипотетическом рейтинге она опережала Дональда Трампа с результатом 50% против 39%, тогда как Камала Гаррис и Джо Байден имели показатели на уровне 40%.

