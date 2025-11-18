logo

Мишель Обама назвала шокирующую причиной, почему она никогда не будет баллотироваться на пост президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Мишель Обама назвала шокирующую причиной, почему она никогда не будет баллотироваться на пост президента

Мишель Обама заявила, что не будет участвовать в выборах президента, ведь США не готовы к женщине-президенту.

18 ноября 2025, 01:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Супруга бывшего президента США Мишель Обама отвергла возможность участия в президентских выборах. Это произошло, несмотря на то, что ее имя регулярно появляется в рейтингах потенциальных кандидатов на выборы 2028 года, а сама Обама является одной из самых уважаемых женщин в США.

Мишель Обама назвала шокирующую причиной, почему она никогда не будет баллотироваться на пост президента

Мишель Обама. Фото из открытых источников

Мишель Обама во время презентации собственной книги The Look заявила, что она не будет участвовать в выборах президента США, ведь существуют определенные проблемы в американском обществе.

По словам Обамы, США до сих пор не готовы к женщине-президенту. Она напомнила о поражениях двух самых заметных кандидаток, Хиллари Клинтон в 2016 году и Камалы Гаррис в 2024-м. Обе женщины проиграли Дональду Трампу, что, по ее мнению, свидетельствует о сохранении гендерных предубеждений среди большого числа избирателей.

"Как мы видели на прошедших выборах, к сожалению, мы не готовы. Вот почему я такова: даже не думайте меня спрашивать по поводу участия в выборах, потому что вы все врете. Вы не готовы к женщине. Нам еще многое нужно сделать, чтобы повзрослеть, и все еще… многие мужчины чувствуют, что ими не может управлять женщина, и мы это видели", — сказала Обама.

Согласно опросу Ipsos, проведенному в преддверии выборов 2024 года, Мишель Обама была самым популярным кандидатом среди всех возможных претендентов. В гипотетическом рейтинге она опережала Дональда Трампа с результатом 50% против 39%, тогда как Камала Гаррис и Джо Байден имели показатели на уровне 40%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мишель Обама прокомментировала слухи о своем разводе.

Также "Комментарии" писали, что Обама высмеяла Трампа за его заявления о темнокожих.



