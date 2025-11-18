Мішель Обама назвала шокуючою причиною, чому вона ніколи не балотуватиметься на посаду президента

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дружина колишнього президента США Мішель Обама відкинула можливість участі у президентських виборах. Це сталося попри те, що її ім’я регулярно з’являється у рейтингах потенційних кандидатів на вибори 2028 року, а сама Обама є однією з найшановніших жінок У США.
Мішель Обама. Фото з відкритих джерел
Мішель Обама під час презентації власної книги "The Look" заявила, що вона не буде брати участь у виборах президента США, адже існують певні проблеми в американському суспільстві.
За словами Обами, США досі не готові до жінки-президента. Вона нагадала про поразки двох найпомітніших кандидаток, Гілларі Клінтон у 2016 році та Камали Гарріс у 2024-му. Обидві жінки програли Дональду Трампу, що, на її думку, свідчить про збереження гендерних упереджень серед значної частини виборців.
Згідно з опитуванням Ipsos, проведеним напередодні виборів 2024 року, Мішель Обама була найпопулярнішою кандидаткою серед усіх можливих претендентів. У гіпотетичному рейтингу вона випереджала Дональда Трампа з результатом 50% проти 39%, тоді як Камала Гарріс та Джо Байден мали показника на рівні з 40%.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мішель Обама прокоментувала чутки про своє розлучення.
Також "Коментарі" писали, що Обама висміяла Трампа за його заяви про темношкірих.