Мішель Обама назвала шокуючою причиною, чому вона ніколи не балотуватиметься на посаду президента

Дружина колишнього президента США Мішель Обама відкинула можливість участі у президентських виборах. Це сталося попри те, що її ім’я регулярно з’являється у рейтингах потенційних кандидатів на вибори 2028 року, а сама Обама є однією з найшановніших жінок У США.

Мішель Обама.

Мішель Обама під час презентації власної книги "The Look" заявила, що вона не буде брати участь у виборах президента США, адже існують певні проблеми в американському суспільстві.

За словами Обами, США досі не готові до жінки-президента. Вона нагадала про поразки двох найпомітніших кандидаток, Гілларі Клінтон у 2016 році та Камали Гарріс у 2024-му. Обидві жінки програли Дональду Трампу, що, на її думку, свідчить про збереження гендерних упереджень серед значної частини виборців.

"Як ми бачили на минулих виборах, на жаль, ми не готові. Ось чому я така: навіть не думайте мене питати щодо участі в виборах, бо ви всі брешете. Ви не готові до жінки. Нам ще багато треба зробити, щоб подорослішати, і все ще… багато чоловіків відчувають, що ними не може керувати жінка, і ми це бачили", — сказала Обама.

Згідно з опитуванням Ipsos, проведеним напередодні виборів 2024 року, Мішель Обама була найпопулярнішою кандидаткою серед усіх можливих претендентів. У гіпотетичному рейтингу вона випереджала Дональда Трампа з результатом 50% проти 39%, тоді як Камала Гарріс та Джо Байден мали показника на рівні з 40%.

