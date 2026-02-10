Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о визите американского сенатора Марко Рубио в Венгрию, которую он назвал "Орбанатом". Визит проходит на фоне подготовки страны к выборам и значительного падения популярности действующей власти.

Миссия от Трампа: как Марко Рубио пытается спасти рейтинг партии Виктора Орбана

По словам Андрющенко, ситуация для венгерского премьера сейчас критическая: "на данный момент партия Орбана проигрывает 11 пунктов в рейтинге партии „Тиса“". По мнению эксперта, приезд высокого гостя из США имеет четкую политическую задачу – "продемонстрировать поддержку Орбана Трампом и добавить ему шансы на победу".

Анализируя отношение американских политиков к Украине, Андрющенко призвал избавиться от иллюзий относительно умеренности отдельных представителей Республиканской партии. Он подчеркнул, что этот шаг Рубио является сигналом для тех, кто подумал, что Рубио нам товарищ и иной от Вэнса или Трампа. Свою оценку он резюмировал лаконичным: "Нет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас заявила, что реакция зрителей на появление вице-президента США Джей Ди Вэнса во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане является проявлением "европейской гордости".

Во время церемонии на стадионе "Сан-Сиро" Вэнса и его жену Ушу встретили громким свистом и недовольными криками, когда они появились на больших экранах. Комментируя этот инцидент во вторник, 10 февраля, в интервью для Euronews, Каллас связала такое поведение публики с предыдущей риторикой американских чиновников по отношению к Европе.