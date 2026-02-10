logo_ukra

Місія від Трампа: як Марко Рубіо намагається врятувати рейтинг партії Віктора Орбана

Підтримка Орбана перед виборами: Марко Рубіо відвідує Угорщину з візитом солідарності

10 лютого 2026, 22:39
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про візит американського сенатора Марко Рубіо до Угорщини, яку він назвав "Орбанатом". Візит відбувається на тлі підготовки країни до виборів та значного падіння популярності чинної влади.

Місія від Трампа: як Марко Рубіо намагається врятувати рейтинг партії Віктора Орбана

Місія від Трампа: як Марко Рубіо намагається врятувати рейтинг партії Віктора Орбана

За словами Андрющенка, ситуація для угорського прем’єра наразі є критичною: "на зараз партія Орбана програє 11 пунктів в рейтінгу партії „Тіса“". На думку експерта, приїзд високого гостя з США має чітке політичне завдання — "продемонструвати підтримку Орбана Трампом та додати йому шансів на перемогу".

Аналізуючи ставлення американських політиків до України, Андрющенко закликав позбутися ілюзій щодо поміркованості окремих представників Республіканської партії. Він підкреслив, що цей крок Рубіо є сигналом для тих, "хто подумав, що Рубіо нам товариш і інакший від Венса чи Трампа". Свою оцінку він резюмував лаконічним: "Ні".

                                                                                                               

Місія від Трампа: як Марко Рубіо намагається врятувати рейтинг партії Віктора Орбана - фото 2
Місія від Трампа: як Марко Рубіо намагається врятувати рейтинг партії Віктора Орбана - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що реакція глядачів на появу віцепрезидента США Джей Ді Венса під час відкриття зимової Олімпіади-2026 у Мілані є проявом "європейської гордості".

Під час церемонії на стадіоні "Сан-Сіро" Венса та його дружину Ушу зустріли гучним свистом і невдоволеними вигуками, коли вони з'явилися на великих екранах. Коментуючи цей інцидент у вівторок, 10 лютого, в інтерв'ю для Euronews, Каллас пов'язала таку поведінку публіки з попередньою риторикою американських посадовців щодо Європи.



