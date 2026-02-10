Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про візит американського сенатора Марко Рубіо до Угорщини, яку він назвав "Орбанатом". Візит відбувається на тлі підготовки країни до виборів та значного падіння популярності чинної влади.

Місія від Трампа: як Марко Рубіо намагається врятувати рейтинг партії Віктора Орбана

За словами Андрющенка, ситуація для угорського прем’єра наразі є критичною: "на зараз партія Орбана програє 11 пунктів в рейтінгу партії „Тіса“". На думку експерта, приїзд високого гостя з США має чітке політичне завдання — "продемонструвати підтримку Орбана Трампом та додати йому шансів на перемогу".

Аналізуючи ставлення американських політиків до України, Андрющенко закликав позбутися ілюзій щодо поміркованості окремих представників Республіканської партії. Він підкреслив, що цей крок Рубіо є сигналом для тих, "хто подумав, що Рубіо нам товариш і інакший від Венса чи Трампа". Свою оцінку він резюмував лаконічним: "Ні".

