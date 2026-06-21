"Мистер Бин" и "маленький урод": как у Трампа тайно обзывали Зеленского

Журналисты Мэгги Габерман и Джонатан Свон в книге "Изменение режима" пишут, что высокопоставленные должностные лица администрации Дональда Трампа якобы обсуждали возможность не допускать президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и использовали оскорбительные высказывания в его адрес.

Зеленский и Трамп в Белом доме. Фото: CNN

Отрывки из книги "Изменение режима" опубликовало издание The Guardian. В статье говорится, что министр финансов США Скотт Бессент резко высказывался о Зеленском в разговорах со своими соратниками. В книге приводятся слова, где Зеленского сравнивают с комедийным персонажем мистером Бином, а также используются другие оскорбительные формулировки.

"Я имел дело с этим маленьким уродом. Он хитер. Он для европейцев как ребенок с особыми потребностями. И ведет себя, как мистер Бин под кайфом", — сказал Бессент, по версии журналистов.

Отдельно отмечается, что Бессент выступал против встречи Зеленского с Дональдом Трампом до момента подписания соглашения по украинским полезным ископаемым. Несмотря на внутренние споры, встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете состоялась в конце февраля 2025 года и завершилась скандалом. В книге говорится, что Вэнс "начинал краснеть" от ярости, а слова Зеленского воспринял как проявление "дерзости и неблагодарности".

Также в книге описан визит Скотта Бессента в Киев, в ходе которого обсуждалось соглашение о полезных ископаемых. Переговоры проходили сложно из-за разногласий между Скоттом Бессентом и министром торговли США Говардом Лутником относительно формулировок документа. В конце концов, в процесс вмешался Дональд Трамп, передавший жене Джей Ди Венса документы с украинскими поправками. После этого украинские предложения были учтены, а текст соглашения существенно изменен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон раскрыл новые детали договорняка Трампа и Путина на Аляске.

Также "Кометнари" писали о том, как одно фото, показанное Зеленским, изменило позицию Трампа относительно войны в Украине.