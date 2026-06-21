"Містер Бін" і "маленький виродок": як у Трампа таємно обзивали Зеленського

Журналісти Меггі Габерман та Джонатан Свон у книзі "Зміна режиму" пишуть, що високопосадовці адміністрації Дональда Трампа нібито обговорювали можливість не допускати президента України Володимира Зеленського до Білого дому та використовували образливі висловлювання на його адресу.

Зеленський та Трамп у Білому домі. Фото: CNN

Уривки з книги "Зміна режиму" опублікувало видання The Guardian. У статті йдеться, що міністр фінансів США Скотт Бессент різко висловлювався про Зеленського в розмовах зі своїми соратниками. У книзі наводяться слова, де Зеленського порівнюють із комедійним персонажем містером Біном, а також використовуються інші образливі формулювання.

"Я мав справу з цим маленьким виродком. Він хитрий. Він для європейців наче дитина з особливими потребами. І поводиться, наче містер Бін під кайфом", — сказав Бессент, за версією журналістів.

Окремо зазначається, що Бессент виступав проти зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом до моменту підписання угоди щодо українських корисних копалин. Попри внутрішні суперечки, зустріч Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті відбулася наприкінці лютого 2025 року та завершилася скандалом. В книзі йдеться, що Венс "починав червоніти" від люті, а слова Зеленського сприйняв, як прояв "зухвалості і невдячності".

Також у книзі описано візит Скотта Бессента до Києва, під час якого обговорювалася угода щодо корисних копалин. Перемовини проходили складно через розбіжності між між Скоттом Бессентом та міністром торгівлі США Говардом Лутніком щодо формулювань документа. Зрештою, до процесу втрутився Дональд Трамп, який передав дружині Джей Ді Венса документи з українськими поправками. Після цього українські пропозиції були враховані, а текст угоди суттєво змінено.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Макрон розкрив нові деталі договорняка Трампа та Путіна на Алясці.

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