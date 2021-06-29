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Елизавета Черных
45-й президент США, республиканец Дональд Трамп, уступивший по итогам выборов-2020 пост главы Белого дома демократу Джо Байдену, провел первый митинг своих сторонников после ухода с поста президента. Традиционно критиковал администрацию Байдена, особенно за миграционную политику и фактический "зеленый свет" для российско-европейского проекта "Северный поток-2". О целях мероприятия и возможной дальнейшей политической судьбе Трампа порталу "Комментарии" рассказали эксперты
Митинг сторонников Трампа: что задумал экс-президент США. Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк
Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец обращает внимание, что Трамп не уходил из американской публичной политики.
"Он неоднократно принимал участие в мероприятиях, которые проходили под эгидой Республиканской партии. Но подобный публичный митинг стал первым для Трампа после того, как он перестал быть президентом. Неудивительно, что его провели в штате Огайо, который часто меняет предпочтения, голосуя то за республиканцев, то за демократов", — подчеркивает Тарас Березовец.
По его мнению, Трамп продолжает пользоваться ошибками администрации Байдена, которые та допускает в отношениях с европейскими союзниками.
"Известно, что решение Белого дома фактически снять санкции с "Северного потока-2" привело к серьезным трениям между Байденом и представителями Демпартии, не говоря уже о республиканцах. Всё это на руку Трампу, — отмечает эксперт. — Сейчас демократы имеют неустойчивое большинство в обеих палатах американского Конгресса. Тем не менее, ситуация может измениться во время промежуточных выборов, которые будут проходить в следующем году".
Трамп понимает, что среди Республиканской партии у него сейчас нет ни одного серьезного конкурента, акцентирует политтехнолог. И шансы баллотироваться от РП на следующих президентских выборах у него самые высокие.
"По большому счету — это трагедия республиканцев, если окажется, что конкуренцию Трампу составить некому, — уверен Тарас Березовец. — При этом шансы на переизбрание Трампа вовсе не выглядят фантастическими, учитывая то, сколько проблем плодит администрация Байдена. Демократы всегда пытаются договориться. Причем не только с европейскими союзниками. Речь идет и об Иране, и о РФ. А такая политика, как мы уже видели со вторым сроком Обамы, приводит к катастрофическим последствиям для международной безопасности. В результат чего Трамп и победил в 2016-м".
Так что, продолжает эксперт, Трамп продолжит активно подхватывать и раскручивать все ошибки, которые допускают Байден и его окружение. В том числе такую болевую для США точку как нелегальная миграция. И активно будет ими пользоваться для продвижения собственной повестки, наращивая таким образом поддержку со стороны избирателей.
Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов отмечает, что Трамп в очередной раз пытался доказывать своим сторонникам, что на прошлых президентских выборах якобы лишь фальсификации и подтасовки привели к победе Байдена.
"Следующим спичем стала острая критика в сторону всё того же Байдена. Трамп прошелся по миграционной политике, осудил ослабление санкций в отношении "Северного потока-2". Многотысячная толпа громогласно приветствовала своего кумира бурными возгласами и аплодисментами. Основными целями этого мероприятия для Трампа, кроме критики нового главы Белого дома, было обратить на себя внимание как на потенциального кандидата на следующих президентских выборах. А также — получить общественную защиту в возможных уголовных претензиях. В частности это касается семейного бизнеса Трампа, о чём недавно писала газета New York Times", — подчеркивает Алексей Воронцов.
Кроме того, продолжает эксперт, Трамп сделал акцент на важности усиления роли республиканской партии в Конгрессе и Сенате США, так как в настоящее время все основные законодательные и лоббистские инициативы находятся в руках демократов.
Ранее портал "Комментарии" писал, близится ли реванш Трампа.
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