45-й президент США, республиканец Дональд Трамп, уступивший по итогам выборов-2020 пост главы Белого дома демократу Джо Байдену, провел первый митинг своих сторонников после ухода с поста президента. Традиционно критиковал администрацию Байдена, особенно за миграционную политику и фактический "зеленый свет" для российско-европейского проекта "Северный поток-2". О целях мероприятия и возможной дальнейшей политической судьбе Трампа порталу "Комментарии" рассказали эксперты

Митинг сторонников Трампа: что задумал экс-президент США. Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Шансы баллотироваться от РП на следующих президентских выборах у Трампа самые высокие

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец обращает внимание, что Трамп не уходил из американской публичной политики.

"Он неоднократно принимал участие в мероприятиях, которые проходили под эгидой Республиканской партии. Но подобный публичный митинг стал первым для Трампа после того, как он перестал быть президентом. Неудивительно, что его провели в штате Огайо, который часто меняет предпочтения, голосуя то за республиканцев, то за демократов", — подчеркивает Тарас Березовец.

По его мнению, Трамп продолжает пользоваться ошибками администрации Байдена, которые та допускает в отношениях с европейскими союзниками.

"Известно, что решение Белого дома фактически снять санкции с "Северного потока-2" привело к серьезным трениям между Байденом и представителями Демпартии, не говоря уже о республиканцах. Всё это на руку Трампу, — отмечает эксперт. — Сейчас демократы имеют неустойчивое большинство в обеих палатах американского Конгресса. Тем не менее, ситуация может измениться во время промежуточных выборов, которые будут проходить в следующем году".

Трамп понимает, что среди Республиканской партии у него сейчас нет ни одного серьезного конкурента, акцентирует политтехнолог. И шансы баллотироваться от РП на следующих президентских выборах у него самые высокие.

"По большому счету — это трагедия республиканцев, если окажется, что конкуренцию Трампу составить некому, — уверен Тарас Березовец. — При этом шансы на переизбрание Трампа вовсе не выглядят фантастическими, учитывая то, сколько проблем плодит администрация Байдена. Демократы всегда пытаются договориться. Причем не только с европейскими союзниками. Речь идет и об Иране, и о РФ. А такая политика, как мы уже видели со вторым сроком Обамы, приводит к катастрофическим последствиям для международной безопасности. В результат чего Трамп и победил в 2016-м".

Так что, продолжает эксперт, Трамп продолжит активно подхватывать и раскручивать все ошибки, которые допускают Байден и его окружение. В том числе такую болевую для США точку как нелегальная миграция. И активно будет ими пользоваться для продвижения собственной повестки, наращивая таким образом поддержку со стороны избирателей.

Основными целями этого мероприятия для Трампа было обратить на себя внимание как на потенциального кандидата на следующих президентских выборах

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов отмечает, что Трамп в очередной раз пытался доказывать своим сторонникам, что на прошлых президентских выборах якобы лишь фальсификации и подтасовки привели к победе Байдена.

"Следующим спичем стала острая критика в сторону всё того же Байдена. Трамп прошелся по миграционной политике, осудил ослабление санкций в отношении "Северного потока-2". Многотысячная толпа громогласно приветствовала своего кумира бурными возгласами и аплодисментами. Основными целями этого мероприятия для Трампа, кроме критики нового главы Белого дома, было обратить на себя внимание как на потенциального кандидата на следующих президентских выборах. А также — получить общественную защиту в возможных уголовных претензиях. В частности это касается семейного бизнеса Трампа, о чём недавно писала газета New York Times", — подчеркивает Алексей Воронцов.

Кроме того, продолжает эксперт, Трамп сделал акцент на важности усиления роли республиканской партии в Конгрессе и Сенате США, так как в настоящее время все основные законодательные и лоббистские инициативы находятся в руках демократов.

Ранее портал "Комментарии" писал, близится ли реванш Трампа.

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