Ужесточение критики Байдена: близится ли реванш Трампа

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Вечканова Елена
Последние решения американского президента
Джозефа Байдена попадают под серьезную "раздачу" критики как внутри страны, так
и за ее пределами. Во время съезда республиканцев в Северной Каролине 45-й президент США Дональд Трамп также позволил себе несколько ремарок в сторону Байдена.
Трамп критикует Байдена за "Северный поток-2" и отношения с КНДР. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
По мнению Трампа, с нынешней администрацией
Белого дома не хотят строить диалог в Северной Корее — при чем такую позицию
якобы лично демонстрирует лидер государства Ким Чен Ын. Также бывший президент категорически не согласился со смягчением (точнее, отменой) отдельных санкций
насчет газопровода "Северный поток-2".
"Комментарии" пообщались с экспертами, чтобы выяснить, о чем свидетельствует такая критика. Специалисты попробовали объяснить, есть ли у Трампа шансы на реванш в ближайшем будущем.
Директор Международного института политической
философии Виктор Савинов считает, что у Трампа есть возможность заполучить свой
реванш — и достаточно большая.
По мнению Виктора Савинова, сам Трамп тоже это
понимает. И действует соответственно.
Как объясняет эксперт, это привело к тому, что
у многих политиков появилась такая форма критики как некое надуманное
прогнозирование.
Магистр государственного управления,
политолог, социолог Владимир Воля считает, что Трамп не утратил надежд вновь
стать президентом. Но пока, подчеркивает эксперт, идет подготовка к
промежуточным выборам в Сенат, которые должны состояться осенью 2022 года.
При этом он не исключает, что реванш Трампа
может быть испытанием и для самой Республиканской партии (РП).
Эксперт также считает, что заявления Трампа о
том, что Байден может не встретиться с Ким Чен Ыном (с которым сам он, будучи
президентом, встречался трижды), а также его выпады в адрес новой американской
администрации за мягкую позицию по "Северному потоку-2" можно расценивать как
элемент борьбы в период между президентскими выборами.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Дональд Трамп поддал весьма жесткой критике администрацию Байдена по поводу ситуации с конфликтом в Израиле. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, почему 45-му президенту США по второму кругу запретили официальный доступ в некоторые социальные сети.
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