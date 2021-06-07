Ужесточение критики Байдена: близится ли реванш Трампа

Последние решения американского президента Джозефа Байдена попадают под серьезную "раздачу" критики как внутри страны, так и за ее пределами. Во время съезда республиканцев в Северной Каролине 45-й президент США Дональд Трамп также позволил себе несколько ремарок в сторону Байдена.



Трамп критикует Байдена за "Северный поток-2" и отношения с КНДР. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

По мнению Трампа, с нынешней администрацией Белого дома не хотят строить диалог в Северной Корее — при чем такую позицию якобы лично демонстрирует лидер государства Ким Чен Ын. Также бывший президент категорически не согласился со смягчением (точнее, отменой) отдельных санкций насчет газопровода "Северный поток-2".

"Комментарии" пообщались с экспертами, чтобы выяснить, о чем свидетельствует такая критика. Специалисты попробовали объяснить, есть ли у Трампа шансы на реванш в ближайшем будущем.

"Для многих Трамп — идеальный лидер"

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов считает, что у Трампа есть возможность заполучить свой реванш — и достаточно большая.

"В Америке Трамп действительно культовая личность. Он пользуется поддержкой огромного процента населения. У него есть жесткое ядро поклонников, которые считают, что Трамп безальтернативен в том стратегическом развитии США, которое они видят для своей страны. Трамп для них — идеальный лидер", — подчеркивает эксперт.

По мнению Виктора Савинова, сам Трамп тоже это понимает. И действует соответственно.

"Ему сейчас приходится занимать позицию оппозиции. А в Америке это выражается, как правило, в конструктивной критике режима, — поясняет специалист. — Причем заявления о том, что руководство какой-либо из стран не будет встречаться с президентом Байденом, относятся к разряду современной конструктивной критики. Когда широкая аудитория за несколько дней, от силы — неделю, забывает, о чём шла речь".

Как объясняет эксперт, это привело к тому, что у многих политиков появилась такая форма критики как некое надуманное прогнозирование.

"С одной стороны это, конечно, плохо. Но, как видим, Трампу удалось создать информационный повод. СМИ обсуждают его заявления. Значит с точки зрения пиар-коммуникаций и медийных коммуникаций действия Трампа — правильные", — резюмирует Виктор Савинов.

"Избирательная кампания фактически не закончилась"

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что Трамп не утратил надежд вновь стать президентом. Но пока, подчеркивает эксперт, идет подготовка к промежуточным выборам в Сенат, которые должны состояться осенью 2022 года.

"Такие выборы проходят каждые два года. Во время них переизбирается треть сенаторов. И результаты этих выборов станут неким срезом относительно того, насколько может быть успешным реванш Трампа (в частности) и республиканцев (в целом) на следующих президентских выборах", — отмечает политолог.

При этом он не исключает, что реванш Трампа может быть испытанием и для самой Республиканской партии (РП).

"Трамп позиционирует себя как человека, который более популярен, чем Республиканская партия. В своем выступлении на съезде в Северной Каролине он подчеркивал, что столько народу собралось именно потому, что он здесь. Акцентировал внимание на своей выдающейся роли, своей популярности как важном факторе РП. Согласится ли с ним другое, не трамповское крыло РП, — вопрос. И сенатские выборы будут важным маркером, чтобы понимать, как будут строиться дальнейшие взаимоотношения Трампа и РП на период перед президентскими выборами", — поясняет Владимир Воля.

Эксперт также считает, что заявления Трампа о том, что Байден может не встретиться с Ким Чен Ыном (с которым сам он, будучи президентом, встречался трижды), а также его выпады в адрес новой американской администрации за мягкую позицию по "Северному потоку-2" можно расценивать как элемент борьбы в период между президентскими выборами.

"Все годы президентства Трампа демократы и другие его оппоненты постоянно наносили по нему критические удары, делали жесткие заявления. То же самое ждет и Байдена. Избирательная кампания фактически не закончилась, как и жаркая политическая борьба", — резюмирует Владимир Воля.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Дональд Трамп поддал весьма жесткой критике администрацию Байдена по поводу ситуации с конфликтом в Израиле. Подробности — в нашем материале.

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