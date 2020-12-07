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Главная Новости Мир США Митинг вместо церемонии: что может сделать Трамп во время инаугурации Джо Байдена
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Митинг вместо церемонии: что может сделать Трамп во время инаугурации Джо Байдена

По словам американских СМИ, Дональд Трамп планирует "грандиозный финал"

сегодня, 09:05
Автор:

Кириєнко Анна

Дональд Трамп может пропустить инаугурацию Джо Байдена. О такой возможности сообщили американские СМИ.

Митинг вместо церемонии: что может сделать Трамп во время инаугурации Джо Байдена

Что может сделать Трамп во время инаугурации Джо Байдена. Фото: gazeta.ru

В частности издание Axios сообщило, что действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью.

Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена.

Так политик хочет привлечь внимание к себе и главное — заставить всех забыть о новом президенте.

Также во время митинга Дональд Трамп планирует сообщить о своем возможном участии в выборах 2024 года.

Информацию изданию Axios предоставили секретные источники, которые контактируют с Трампом. Хотя официальный представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что политик пока ничего не планирует в день инаугурации оппонента — Джо Байдена.

"Когда президент Трамп определится с планами на 20 января, он сообщит вам об этом", — сказал Дир.

Напоминаем, что 6 декабря Дональд Трамп провел первый митинг после поражения. Во время публичного выступления он говорил о массовых махинациях и нарушениях в ходе выборов. Кроме того, Трамп во время митинга выступил с поддержкой представителей Республиканской партии от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые в следующем месяце будут переизбираться в Сенат Конгресса США.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как Джо Байден планирует провести свою инаугурацию. Политик заявил, что считает важным присутствие президента Трампа на инаугурации для приличия.


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Источник: https://www.axios.com/trump-biden-inauguration-florida-rally-78b56134-54ae-4113-ad0a-ae29cd5c7be1.html
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