Митинг вместо церемонии: что может сделать Трамп во время инаугурации Джо Байдена

Дональд Трамп может пропустить инаугурацию Джо Байдена. О такой возможности сообщили американские СМИ.

Что может сделать Трамп во время инаугурации Джо Байдена. Фото: gazeta.ru

В частности издание Axios сообщило, что действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью.

Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена.

Так политик хочет привлечь внимание к себе и главное — заставить всех забыть о новом президенте.

Также во время митинга Дональд Трамп планирует сообщить о своем возможном участии в выборах 2024 года.

Информацию изданию Axios предоставили секретные источники, которые контактируют с Трампом. Хотя официальный представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что политик пока ничего не планирует в день инаугурации оппонента — Джо Байдена.

"Когда президент Трамп определится с планами на 20 января, он сообщит вам об этом", — сказал Дир.

Напоминаем, что 6 декабря Дональд Трамп провел первый митинг после поражения. Во время публичного выступления он говорил о массовых махинациях и нарушениях в ходе выборов. Кроме того, Трамп во время митинга выступил с поддержкой представителей Республиканской партии от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые в следующем месяце будут переизбираться в Сенат Конгресса США.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как Джо Байден планирует провести свою инаугурацию. Политик заявил, что считает важным присутствие президента Трампа на инаугурации для приличия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!