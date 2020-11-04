Митингующие жгут флаги США, протестуя против Трампа

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Татьяна Лозовенко
В сети появилось видео сожжения флага Америки в Портленде из-за ложного заявления Трампа в Twitter о победе на выборах.
Фото: Флаг США. @NDpendentPDX
Protect the Results — это коалиция, состоящая из более чем 165 профсоюзов, возглавляемых группами активистов Indivisible и Stand Up America. Сегодня, 4 ноября, они организовали около 520 мероприятий по всей стране из-за сообщения Трампа об уверенности в своей победе и предложения прекратить подсчет голосов. Активисты опубликовали видео сожжения флага возле Центра правосудия и пригрозили усилением протестов в случае победы Дональда Трампа. Ранее митингующие сожгли флаг США недалеко от Белого дома, как сообщают "Известия".
"Комментарии" также сообщали, что протестующие возле Белого дома снесли ограждение из-за дезинформации в Twitter насчет результатов выборов. Cотни людей прошли маршем через районы центра Вашингтона, блокируя движение, запуская фейерверки и протыкая шины полицейских фургонов.
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