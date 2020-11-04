“Результаты” выборов: протестующие возле Белого дома снесли ограждение

Ночью возле Белого дома начали собираться протестующие. По данным CTV, 250 национальных гвардейцев уже переведены в режим боевой готовности. В сети появилось видео, где протестующие сносят ограждение возле Белого дома, во многом из-за дезинформации в Twitter насчет результатов выборов.

Фото: Протесты возле Белого дома. Kris-tv

Напомним, более 1000 человек, протестующих против президента Дональда Трампа, собрались во вторник вечером на площади Black Lives Matter Plaza, всего в квартале от Белого дома. Cотни людей прошли маршем через районы центра Вашингтона, блокируя движение, запуская фейерверки и протыкая шины полицейских фургонов. Предприятия в городах по всей территории США заколотили свои двери и окна перед выборами, опасаясь, что голосование может привести к насилию, вспыхнувшему после смерти Флойда.

Протесты прошли от Сиэтла до Нью-Йорка. Ранее демонстрации в Вашингтоне были в основном мирными, люди кричали: "Чьи улицы? Наши улицы!" и "Если мы не добьемся справедливости, им не будет мира!"

Как сообщали "Комментарии", по данным New York Post в голосовании в США принимали участие "мертвые души".





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