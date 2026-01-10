logo

Мнение изменилось: кого теперь Трамп считает препятствием для мира в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Мнение изменилось: кого теперь Трамп считает препятствием для мира в Украине

Президент США якобы применяет к России подход с кнутом и пряником, но последний якобы уже закончился

10 января 2026, 15:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп считает российского диктатора Владимира Путина "большим препятствием" для мира в Украине и якобы все больше разочаровывется в нем. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседников СМИ отмечает, решение Дональда Трампа захватить танкер Bella 1/Marinera по флагом России и поддержать новый законопроект о санкциях – сигналы для диктатора РФ о том, что у него еще меньше времени для прекращения войны против Украины.

"Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился", – сказал собеседник, близкий к ближайшему окружению Трампа.

Другой собеседник заявил, что стратегию России на переговорах "два шага вперед, один назад" все более утомительна для американского президента.

"Администрацию утомляет то, что россияне используют эту стратегию... кажется, что они готовы, а когда возникают вопросы, на которые, как нам казалось, они были бы готовы, они либо наращивают темпы, либо на время прекращают переговоры", – сказал один из бывших чиновников Белого дома.

Украина, по его словам, была больше склонна к компромиссам. А по словам британского чиновника, российские атаки изменили менталитет Трампа – он стал ближе к европейскому взгляду на полномасштабную войну.

"Постоянная жестокость Путина, его гнусное поведение и игра в игры не остаются незамеченными администрацией", – подчеркнул чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которую все активнее демонстрирует Россия, способна развивать скорость до 10-11 Махов и преодолевать расстояние до 5500 километров. Теоретически это позволяет ему поразить значительную часть Европы. Как сообщает Sky News, 8 января именно такой ракетой был нанесен удар по Львову во время масштабной атаки, в которой Россия применила в общей сложности 278 ракет и беспилотников.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2026/01/09/donald-trump-tiresome-putin-ukraine-war-peace-deal/
