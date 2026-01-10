Думка змінилася: кого тепер Трамп вважає за перешкодою для миру в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає російського диктатора Володимира Путіна "великою перешкодою" для миру в Україні і нібито дедалі більше розчаровується у ньому. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на співрозмовників ЗМІ зазначає, рішення Дональда Трампа захопити танкер Bella 1/Marinera на прапор Росії та підтримати новий законопроект про санкції – сигнали для диктатора РФ про те, що у нього ще менше часу для припинення війни проти України.

"Він використовує метод батога і пряника. І я думаю, що пряник у нього закінчився", — сказав співрозмовник, близький до найближчого оточення Трампа.

Інший співрозмовник заявив, що стратегію Росії на переговорах "два кроки вперед, один назад" дедалі стомлює для американського президента.

"Адміністрацію втомлює те, що росіяни використовують цю стратегію... здається, що вони готові, а коли виникають питання, на які, як нам здавалося, вони були б готові, вони або нарощують темпи, або на якийсь час припиняють переговори", — сказав один з колишніх чиновників Білого дому.

Україна, за його словами, була більш схильна до компромісів. А за словами британського чиновника, російські атаки змінили менталітет Трампа – він став ближчим до європейського погляду на повномасштабну війну.

"Постійна жорстокість Путіна, його мерзенна поведінка та гра в ігри не залишаються непоміченими адміністрацією", — наголосив чиновник.

гіперзвукова балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку дедалі активніше демонструє Росія, здатна розвивати швидкість до 10-11 Махів і долати відстань до 5500 кілометрів. Теоретично це дозволяє йому вразити значну частину Європи. Як повідомляє Sky News, 8 січня саме такою ракетою було завдано удару по Львову під час масштабної атаки, в якій Росія застосувала загалом 278 ракет і безпілотників.




