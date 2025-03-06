Многие американцы возмущены: что не так с подходом Трампа к завершению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп в своих речах довольно часто подчеркивает, что ему удается добиваться значительного прогресса в завершении войны в Украине. Также он оправдывает свое более мягкое отношение к России по сравнению со своим предшественником – Джо Байденом, тем, что так он хочет добиться мира. Тем не менее, далеко не все американцы поддерживают политику Трампа по отношению к Украине, о чем говорят результаты нового опроса Economist-YouGov, который проанализировало издание The Washington Post.

Граждане США. Фото из открытых источников

Отмечается, что 45% респондентов заявили, что они не одобряют подход президента США к вопросу завершения войны. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Трампа.

Кроме того, только 21% опрошенных полностью одобряют его действия в отношении войны. Согласно опросу, 36% американцев категорически не одобряют методы президента США.

В издании обратили внимание на то, что только 43% республиканцев полностью одобряют его действия по Украине. Журналисты считают, что это связано с агрессивной риторикой Трампа.

Опрос Reuters-Ipsos показал похожую картину. Особенно сильно беспокоит респондентов то, что недавно Трамп начал вражду с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвиняет украинское правительство в том, что это именно оно допустило войну на своей территории.

Отметим, также социологи выяснили, что 70% граждан Соединенных Штатов не верят, что Украина виновата в войне, которую против нее ведет Россия.

Отмечается, что 70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, Украина больше виновата в том, что началась война с Россией.



