Дональд Трамп успешно расширяет электоральную базу на предстоящих президентских выборах в США и делает это правильными технологическими шагами, считает политтехнолог Олег Постернак.

Трамп остается фаворитом на выборах президента США. Фото из открытых источников

По словам эксперта, электоральную базу будущий кандидат в президенты от Республиканской партии расширил благодаря тому, что республиканка Никки Гейли, конкурент Трампа на праймериз, поддержала его на выборах.

"Случилось то, чего многие не ожидали", — отметил Олег Постернак.

По мнению политтехнолога, за поддержку Трамп что-то пообещал Гейли, возможно должность вице-президента. При этом Гейли заявила, что поддерживает Трампа, потому что "Байден был катастрофой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

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