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Многие этого не ожидали. Трамп увеличил свои шансы на победу

Бывшая конкурентка Трампа поддержала его

сегодня, 21:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Дональд Трамп успешно расширяет электоральную базу на предстоящих президентских выборах в США и делает это правильными технологическими шагами, считает политтехнолог Олег Постернак.

Многие этого не ожидали. Трамп увеличил свои шансы на победу

Трамп остается фаворитом на выборах президента США. Фото из открытых источников

По словам эксперта, электоральную базу будущий кандидат в президенты от Республиканской партии расширил благодаря тому, что республиканка Никки Гейли, конкурент Трампа на праймериз, поддержала его на выборах.

"Случилось то, чего многие не ожидали", — отметил Олег Постернак.

По мнению политтехнолога, за поддержку Трамп что-то пообещал Гейли, возможно должность вице-президента. При этом Гейли заявила, что поддерживает Трампа, потому что "Байден был катастрофой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.



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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid029gVXe4Bx8bMd7Jv2L1QumcDgtADMQyYriW8uJDuaoNiTSPMMwUReb6v3ZdS1HRGBl
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