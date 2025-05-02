Могут переплюнуть Путина: по какому случаю в США готовят грандиозный парад

Армия США занята подготовкой масштабного парада в Вашингтоне с участием тысяч солдат и сотен автомобилей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно предварительному плану, парад должен пройти 14 июня в Вашингтоне, на Национальной аллее. К участию планируется привлечь более 6600 военнослужащих, не менее 150 единиц техники, 50 вертолетов, семь военных оркестров и большое количество гражданских лиц.

Мероприятие является частью празднования 250-летия Армии США, однако новым элементом празднования стало само проведение парада, идея которого давно продвигалась Дональдом Трампом. Пока решение о его проведении окончательно не принято.

В документах не раскрыта ориентировочная стоимость мероприятия, но, по оценкам аналитиков, расходы могут достичь десятков миллионов долларов. В частности, речь идет о логистическом обеспечении – транспортировке техники, авиации и личного состава в столицу, а также проживании и питании для участников мероприятия. В связи с этим планы вызывают беспокойство городских властей Вашингтона из-за потенциального повреждения тяжелой техникой дорожного покрытия.

Отмечается, что это уже не первая инициатива президента Трампа провести подобный парад. В 2017 году у Трампа уже были такие намерения, но тогда эта инициатива была отменена. Причина – чрезмерная стоимость реализации – тогда это мероприятие оценивалось в 92 млн долларов.

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