logo

BTC/USD

63929

ETH/USD

1782.89

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США «Момент Черчилля» для США: Конгресс сделал шаг к новой помощи Украине и удару по России
commentss НОВОСТИ Все новости

«Момент Черчилля» для США: Конгресс сделал шаг к новой помощи Украине и удару по России

Республиканцы и демократы объединились вокруг инициативы, которая предусматривает военную поддержку Киева и усиление санкционного давления на Кремль

4 июня 2026, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Палата представителей США приблизилась к принятию решения, способного существенно повлиять как на ход войны в Украине, так и на дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон сообщил, что законодатели поддержали продолжение рассмотрения инициативы о выделении военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России.

«Момент Черчилля» для США: Конгресс сделал шаг к новой помощи Украине и удару по России

Конгресс США. Фото: из открытых источников

По словам политика, за продвижение документа проголосовали 218 конгрессменов, против выступили 204. Теперь законопроект выходит на следующий этап, а окончательное голосование ожидается уже в ближайшее время.

Комментируя результаты, Бейкон использовал историческую аналогию, назвав происходящее "моментом Черчилля". Таким выражением обычно обозначают переломные моменты, когда от политиков требуется решительность перед лицом серьезной угрозы.

Новая инициатива появилась на фоне растущих споров вокруг темпов американской поддержки Украины. Ранее группа сенаторов от обеих партий направила письмо министру обороны Питу Хегсету, раскритиковав задержку выделения 600 миллионов долларов на программы безопасности для Украины и союзников США в Восточной Европе.

В Конгрессе опасаются, что бюрократические проволочки могут негативно сказаться на способности Киева противостоять российской агрессии. В то же время представители Пентагона утверждают, что поставки критически важного вооружения продолжаются благодаря международным механизмам финансирования и поддержке партнеров.

Если законопроект получит окончательное одобрение, это станет очередным сигналом о том, что в американском политическом истеблишменте сохраняется значительная поддержка Украины, несмотря на внутриполитические разногласия и приближение нового избирательного цикла в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с Киевом и ЕС: в России озвучили шокирующий сценарий будущего.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/RepDonBacon/status/2062288562444214559
Теги:

Новости

Все новости