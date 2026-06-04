«Момент Черчилля» для США: Конгресс сделал шаг к новой помощи Украине и удару по России

Палата представителей США приблизилась к принятию решения, способного существенно повлиять как на ход войны в Украине, так и на дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон сообщил, что законодатели поддержали продолжение рассмотрения инициативы о выделении военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

По словам политика, за продвижение документа проголосовали 218 конгрессменов, против выступили 204. Теперь законопроект выходит на следующий этап, а окончательное голосование ожидается уже в ближайшее время.

Комментируя результаты, Бейкон использовал историческую аналогию, назвав происходящее "моментом Черчилля". Таким выражением обычно обозначают переломные моменты, когда от политиков требуется решительность перед лицом серьезной угрозы.

Новая инициатива появилась на фоне растущих споров вокруг темпов американской поддержки Украины. Ранее группа сенаторов от обеих партий направила письмо министру обороны Питу Хегсету, раскритиковав задержку выделения 600 миллионов долларов на программы безопасности для Украины и союзников США в Восточной Европе.

В Конгрессе опасаются, что бюрократические проволочки могут негативно сказаться на способности Киева противостоять российской агрессии. В то же время представители Пентагона утверждают, что поставки критически важного вооружения продолжаются благодаря международным механизмам финансирования и поддержке партнеров.

Если законопроект получит окончательное одобрение, это станет очередным сигналом о том, что в американском политическом истеблишменте сохраняется значительная поддержка Украины, несмотря на внутриполитические разногласия и приближение нового избирательного цикла в США.

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