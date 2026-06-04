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«Момент Черчілля» для США: Конгрес зробив крок до нової допомоги Україні та удару по Росії

Республіканці та демократи об'єдналися навколо ініціативи, яка передбачає військову підтримку Києва та посилення санкційного тиску на Кремль

4 червня 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Палата представників США наблизилася до ухвалення рішення, здатного суттєво вплинути як на перебіг війни в Україні, так і на подальші відносини Вашингтона з Москвою. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон повідомив, що законодавці підтримали продовження розгляду ініціативи щодо виділення військової допомоги Україні та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

«Момент Черчілля» для США: Конгрес зробив крок до нової допомоги Україні та удару по Росії

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

За словами політика, за просування документа проголосували 218 конгресменів, проти виступили 204. Наразі законопроект виходить на наступний етап, а остаточне голосування очікується вже найближчим часом.

Коментуючи результати, Бейкон використав історичну аналогію, назвавши те, що відбувається "моментом Черчілля". Таким виразом зазвичай позначають переломні моменти, коли від політиків вимагається рішучість перед серйозною загрозою.

Нова ініціатива з'явилася на тлі суперечок навколо темпів американської підтримки України. Раніше група сенаторів від обох партій надіслала листа міністру оборони Піту Хегсету, розкритикувавши затримку виділення 600 мільйонів доларів на програми безпеки для України та союзників США у Східній Європі.

У Конгресі побоюються, що бюрократична тяганина може негативно позначитися на здатності Києва протистояти російській агресії. У той же час представники Пентагону стверджують, що постачання критично важливого озброєння триває завдяки міжнародним механізмам фінансування та підтримки партнерів.

Якщо законопроект отримає остаточне схвалення, це стане черговим сигналом, що в американському політичному істеблішменті зберігається значна підтримка України, незважаючи на внутрішньополітичні розбіжності та наближення нового виборчого циклу в США.

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Джерело: https://x.com/RepDonBacon/status/2062288562444214559
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