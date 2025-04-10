Мощнейший удар по танкерному флоту Путина: на что хотят пойти в США

В США зарегистрировали новый законопроект, цель которого усилить борьбу с так называемым теневым флотом танкеров, которые путинский режим использует для перевозки нефти в обход западных санкций, связанных с войной против Украины. Об этом пишет Reuters.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что инициатива – выбить важный рычаг для наполнения российского бюджета исходит от представителей обеих партий – Республиканской и Демократической.

Так сенаторы Джонни Эрнст из Республиканской партии и Ричард Блюменталь из Демократической партии выступили с предложением создать фонд с начальными $150 млн в 2025 году, который должен будет мониторить теневой флот.

Целью фонда будет перехват судов с сырьем из России и Ирана, перевозящих нефть в Индию и Китай с нарушением санкций.

Конфискованная нефть будет продаваться, а средства будут направлены на погашение государственного долга США.

"Помимо того, что этот закон разрушит злонамеренные попытки Москвы обойти американское законодательство, он также предоставит нашей стране возможность использовать конфискованные активы для погашения собственного долга", — отметила Эрнст.

Авторы публикации говорят, что пока что не готовы утверждать, что данный законопроект будет поддержан. Хотя ранее подобные законодательные инициативы вызывали единогласную поддержку в лагерях обеих политсил.

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