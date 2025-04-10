Мощнейший удар по танкерному флоту Путина: на что хотят пойти в США

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Кравцев Сергей
В США зарегистрировали новый законопроект, цель которого усилить борьбу с так называемым теневым флотом танкеров, которые путинский режим использует для перевозки нефти в обход западных санкций, связанных с войной против Украины. Об этом пишет Reuters.
Танкеры РФ. Фото: из открытых источников
СМИ обращает внимание, что инициатива – выбить важный рычаг для наполнения российского бюджета исходит от представителей обеих партий – Республиканской и Демократической.
Так сенаторы Джонни Эрнст из Республиканской партии и Ричард Блюменталь из Демократической партии выступили с предложением создать фонд с начальными $150 млн в 2025 году, который должен будет мониторить теневой флот.
Целью фонда будет перехват судов с сырьем из России и Ирана, перевозящих нефть в Индию и Китай с нарушением санкций.
Конфискованная нефть будет продаваться, а средства будут направлены на погашение государственного долга США.
Авторы публикации говорят, что пока что не готовы утверждать, что данный законопроект будет поддержан. Хотя ранее подобные законодательные инициативы вызывали единогласную поддержку в лагерях обеих политсил.
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