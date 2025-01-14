Санкции не преграды: российские арктические газовые танкеры обслуживаются в европейских портах, - FT

Европейские судоремонтные предприятия продолжают обслуживать российские танкеры, транспортирующие сжиженный природный газ через Арктику, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает Financial Times.

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В частности, верфи Damen в Бресте (Франция) и Fayard A/S в Дании продолжают оказывать техническое обслуживание российским ледовым танкерам, осуществляющим перевозку СПГ из Ямала.

По данным спутниковых снимков и треккинга от компании Kpler, эти верфи обслуживали 14 из 15 специализированных танкеров класса Arc7, транспортирующих газ из Ямала, причем некоторые суда посещали эти предприятия неоднократно.

"Если бы эти верфи были недоступны, вся логистика могла бы оказаться под угрозой. Конечно, они могли бы найти другие места для ремонта, но это значительно усложнило бы их маршруты", — отметил Мальте Гумперт, эксперт по арктическому судоходству с High North News, который следит за движением этих судов.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года восемь танкеров обратились в верфи в Бресте, а девять — в датскую Fayard. Большинство этих судов принадлежат компаниям, таким как греческий Dynagas.

Представители Damen подтвердили, что обслуживали "некоторые суда, имеющие отношение к транспортировке российского СПГ", но подчеркнули, что это происходило "в рамках европейского санкционного законодательства".

"Пока ремонты этих СПГ-судов не запланированы", — добавили в Damen.

При этом деятельность этих верфей и судов не подпадает под санкции, поскольку транспортировка энергоносителей имеет исключение, и танкеры не плавают под российским флагом. Без этого обслуживания специализированные суда не могли бы выполнять свои задачи эффективно. Единственным танкером, не обращавшимся к этим верфеям, является Christophe de Margerie, принадлежащий российскому "Совкомфлоту" и попавший под санкции.

Издание "Комментарии" уже писало, что группа из десяти стран Европейского Союза выступила за ужесточение санкций против России. В частности, путем дополнительных ограничений на природный газ, в том числе сжиженный (СПГ).