Мошенничество Запада с «Будапештским меморандумом» привело к неслыханным последствиям

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как ни крути, но оказывается, что работают не бумажки, а политические интересы. В случае Украины очевидно, политического интереса закрывать воздушное пространство у них не было. Так, Петр Олещук прокомментировал действия стран НАТО, которые сбивали ракеты и дроны, которые Иран запустил на Израиль.
Война в Украине
По его словам, если нужны формальные основания, то вот они – "Будапештский меморандум". Если же он ничтожен и не в силах, то непонятно, почему подписанты из него не получаются.
" Очевидно, что если две стороны подписали что-то, и одна из них отказывается выполнять условия, ссылаясь на вымышленные причины, то это, как ни крути, выглядит мошенничеством",
– отметил эксперт.
То есть, говорит он, выходит, что кто-то выменял у Украины ядерное оружие на "сферическое ничто", и теперь рассказывает о "ценностях" и других подобных вещах.
По его словам, по всем принципам – идеологическим, моральным, юридическим, Штаты просто должны были прислать авиацию сбивать ракеты, как для Израиля.
Олещук подчеркнул, что Украина является демократическим государством, разделяющим общие ценности, кандидатом в члены ЕС, участником кучи международных организаций и договоров, государством, чью безопасность юридически обещали США и Великобритания. При этом Украина никому не угрожала, ни на кого не нападала и соблюдала международное право.
По его словам, еще с самого начала войны Запад дал четко понять, что прямо Украине помогать не будет, поэтому Киев попросил дать хотя бы оружие.
В результате, добавляет он, другие агрессоры тоже наглеют. И приходится уже направлять авиацию защищать Израиль, но потребность эта возникла потому, что в свое время не послали авиацию в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и Британию обвинили во лжи, ведь они дали Украине гарантии безопасности.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!