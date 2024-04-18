Мошенничество Запада с «Будапештским меморандумом» привело к неслыханным последствиям

Как ни крути, но оказывается, что работают не бумажки, а политические интересы. В случае Украины очевидно, политического интереса закрывать воздушное пространство у них не было. Так, Петр Олещук прокомментировал действия стран НАТО, которые сбивали ракеты и дроны, которые Иран запустил на Израиль.

Война в Украине

"Если им требовалась причина, то чем геноцид – не причина? Российские агрессоры совершают воздушный геноцид украинцев. Яркий пример – обстрел Чернигова. И таких примеров – множество. Почему НАТО защищало албанцев Косово от геноцида сербов, а здесь делает вид, что ничего не происходит? Ибо у албанцев Косово в 90-е были мощные демократические институты, система договоров с США и серьезные инвестиции?"

– спрашивает политолог.

По его словам, если нужны формальные основания, то вот они – "Будапештский меморандум". Если же он ничтожен и не в силах, то непонятно, почему подписанты из него не получаются.

" Очевидно, что если две стороны подписали что-то, и одна из них отказывается выполнять условия, ссылаясь на вымышленные причины, то это, как ни крути, выглядит мошенничеством",

– отметил эксперт.

То есть, говорит он, выходит, что кто-то выменял у Украины ядерное оружие на "сферическое ничто", и теперь рассказывает о "ценностях" и других подобных вещах.

По его словам, по всем принципам – идеологическим, моральным, юридическим, Штаты просто должны были прислать авиацию сбивать ракеты, как для Израиля.

Олещук подчеркнул, что Украина является демократическим государством, разделяющим общие ценности, кандидатом в члены ЕС, участником кучи международных организаций и договоров, государством, чью безопасность юридически обещали США и Великобритания. При этом Украина никому не угрожала, ни на кого не нападала и соблюдала международное право.

"И теперь какие-то международные террористы нападают на нас, убивают, стремятся нас уничтожить "просто так". Если это не повод прислать авиацию НАТО, то какой это может быть? Прислать авиацию не нападать на решку, не бомбить ее города, этого никто не ждет, а просто помогать сбивать ракеты. Но никто не хочет конфликтовать с решкой",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, еще с самого начала войны Запад дал четко понять, что прямо Украине помогать не будет, поэтому Киев попросил дать хотя бы оружие.

"Давать самолеты долго не хотели, а потом согласились, но мало, и нужно долго готовить пилотов. Давать системы ПВО вроде не против, но тоже мало. Потому что жалко систем, жалко денег. Ссылать свои системы вместе с персоналом тоже не хочется. Хочется, чтобы оно как-то само все закончилось, а оно не кончается никак. Напротив, российский агрессор наглеет, чувствуя собственную безнаказанность",

– считает политолог.

В результате, добавляет он, другие агрессоры тоже наглеют. И приходится уже направлять авиацию защищать Израиль, но потребность эта возникла потому, что в свое время не послали авиацию в Украину.

"Для выхода из этого замкнутого круга есть только два пути. Послать в Украину свои силы сбивать ракеты или дать Украине столько оружия, чтобы во внешних усилиях не было нужды. Ну или смотреть дальше, как это все рушится. Ограничиться Украиной не выходит. Мелкое "геополитическое мошенничество" вылезает боком. Для всех",

– подчеркнул Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и Британию обвинили во лжи, ведь они дали Украине гарантии безопасности.