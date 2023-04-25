Может постигнуть судьба Беларуси: США пригрозили еще одной стране санкциями за помощь России

США предупредили о вероятности введения вторичных санкций против компаний и банков из Казахстана, а также властей страны. В Штатах утверждают, что риски применения ограничений растут, ведь казахстанский бизнес помогает России обходить санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила помощница министра финансов США Элизабет Розенберг во время визита в Казахстан.

США. Фото: из открытых источников

"Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и банков", – ответила она на вопрос, не готовятся ли Штаты ввести ограничения в отношении Казахстана.

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Розенберг уточнила, что речь идет в первую очередь о применении мер экспортного контроля. По ее словам, Минфин США "находится в партнерстве" как с бизнесом, так и правительством Казахстана и "ясно обозначает" существующие риски.

Стоит отметить, что на днях обеспокоенность по поводу казахстанской помощи РФ в обходе антироссийских санкций выразил и специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

"Мы видим, что экспорт, который мы ранее отправляли в Россию, идет в страны, в которые у нас не было существенного экспорта продукции, и у них же значительно увеличился экспорт той же продукции в Россию", – заявил О'Салливан.

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