Чего боится Путин – почему без двойников ему уже не обойтись

Сообщения о том, что российский диктатор Владимир Путин использует "двойника" или "двойников" всплывали и ранее. Но они вновь активизировались после недавнего визита якобы Путина на временно оккупированные территории Украины. Активизировались настолько, что путинский спикер Дмитрий Песков вынужден был даже официально заявить, что у диктатора нет "двойников", что он не прячется в бункерах. Впрочем, цену заявлениям Пескова и всей кремлевской банды мы знаем… Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими мнениями – есть ли у Путина двойники и "бункерная зависимость"?

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Можно предположить, что Путин, действительно, болен "бункерной зависимостью", неимоверно волнуется за свое здоровье и жизнь в целом

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что история с якобы двойниками Путина – давняя. Но, если еще пару лет назад к ней можно было относиться довольно скептично, то теперь всё выглядит иначе.

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"Особенно, когда Путин сидит за длиннющим столом, на расстоянии трех-четырех метров, во время встреч с такими важными персонами как канцлер Германии или президент Франции, а потом вдруг легко жмет руки жителям временно оккупированных территорий. Это вызывает, как минимум удивление. И точно заставляет сомневаться в том, один и тот же ли это человек", – поясняет эксперт.

По его словам, чем дальше, тем больше мы замечаем, что в каких-то местах Путин появляется на людях, чуть ли не в толпе, в одиночку, обнимается и "ручкается" с разного рода людьми, а в других между ним и собеседниками, аудиторией – более чем солидное расстояние, а меры безопасности – беспрецедентные.

"Такой контраст, естественно, наталкивает на рассуждения – один и тот же это Путин или нет? Как следствие, появляется много

разнообразного анализа на основании снимков, видео и так далее. Пользователи соцсетей, разного рода эксперты находят различия между Путин и тем, кто на него похож (возможный двойник или двойники). И всё больше сомнений, что это – один и тот же человек… Почему вообще возникла эта история, равно как термин "бункерный дед", "бункерный Путин"? Изначально это пошло на фоне ковида и карантинных ограничений. Тогда Путин под предлогом изоляции очень мало общался со своим даже самым близким кругом. Чаще всего всё сводилось к видеоформату. Не исключено, что таким образом Путин пытался повысить уровень личной безопасности. Понижать который потом не смог. Особенно после широкомасштабного вторжения РФ в Украину", – подчеркивает Валерий Клочок.

Исходя из этого, продолжает он, можно предположить, что Путин, действительно, болен "бункерной зависимостью", неимоверно волнуется за свое здоровье и жизнь в целом. Потому реальный круг его общения не увеличивается, а сужается. И какие-то новые лица в нем – неимоверная редкость.

"Обратите внимание, что лишь один журналист с телеканала "Россия-1" может близко подойти к Путину, взять у него интервью и так далее. Это весьма показательно, – считает эксперт. – Следует также учитывать заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который постоянно подчеркивает, что у Путина точно есть двойники. Более того, не исключает, что того настоящего Путина уже может не быть в живых. В отличие от "коллективного Путина". Это, конечно, конспирология. Но и такая версия имеет право на жизнь. И, к примеру, реши российские элиты завершить т.н. "специальную военную операцию" (войну), вывести войска, пойти на переговоры на условиях Украины, они могут всю вину за происшедшее переложить на Путина. Представив всё так, что он только-только умер".

Россия – это страна с фейковой историей и фейковыми героями, там вообще сложно различить кто из них настоящий, а кто вымышлен

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Я не очень люблю эти конспирологические теории, но, несмотря на то, "двойники" там у Путина или "тройники", отвечать за совершенные в Украине преступления должны все. Потому что потом окажется, что в Гаагу поехал актер, а настоящий Путин где-то в тайге "старчествует" или руководит московской церковью в образе очередного "Кирилла". Россия – это страна с фейковой историей и фейковыми героями, там вообще сложно различить кто из них настоящий, а кто вымышлен. Страна, в которой пропаганда победила реальность".

Причем, акцентирует эксперт, российские власти эти опыты по информационному воздействию проводят над людьми веками.

"А сидеть по бункерам, шкафам или по норам они всегда любили", – заключает Татьяна Лупова.

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