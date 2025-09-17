Можно ли прожить неделю без еды: эксперимент американца шокирует каждого

Ютубер Джастин Дорфф провел радикальный эксперимент с полной голодовкой: целую неделю он воздерживался от любой еды, употребляя только воду. Результаты этого вызова, по его словам, стали для него неожиданными и изменили как физическое состояние, так и психологическое восприятие.

Фото: из открытых источников

Свои впечатления Джастин выразил в 11-минутном видео на собственном канале YouTube. По его словам, причиной такого шага стали эмоциональное и физическое истощение:

"В последние два месяца я чувствовал, что не узнаю себя. Постоянный стресс, хроническая усталость, вредная еда, апатия… Было ощущение, что все болит, и я просто исчезаю", — объяснил он.

Чтобы изменить ситуацию, Дорфф решил провести "большую перезагрузку": отслеживал свое настроение, уровень энергии, чувство голода и пищевые привычки на протяжении всех 7 дней.

Эксперимент начался с весом 76,2 кг. Через неделю он потерял 4,5–5,5 кг, а объем талии уменьшился на 3 см. Больше всего его удивило полное исчезновение тяги к фастфуду.

"Первые 20 часов я чувствовал себя хорошо: почти не было голода, настроение нормальное, энергии хватало. Организм перешел в состояние кетоза — начал сжигать жир вместо глюкозы", — рассказал он.

Но уже на другой день появились сложности: туман в голове, усталость, тошнота. Третий и четвертый день стали особенно тяжелыми.

"Я проснулся с ощущением, что меня изнутри вычистили. Руки и ноги были холодными и бледными. Я выпил много соленой воды и час просто смотрел в окно. Восстановился частично — максимум на 60%", — говорит он.

Пятый день стал поворотным моментом. Блогер почувствовал подъем сил, сменил фокус внимания.

"Я уже не думал о еде, а концентрировался на том, как себя чувствую. Появилась энергия, я даже тренировался без напряжения", — говорит Дорфф.

По мнению Дорффа, этот вызов позволил не только очистить тело, но и перезагрузить психику.

