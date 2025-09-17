logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Можно ли прожить неделю без еды: эксперимент американца шокирует каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли прожить неделю без еды: эксперимент американца шокирует каждого

Джастин Дорфф провел неделю в голоде, стремясь "перезагрузить" свое тело и сознание.

17 сентября 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ютубер Джастин Дорфф провел радикальный эксперимент с полной голодовкой: целую неделю он воздерживался от любой еды, употребляя только воду. Результаты этого вызова, по его словам, стали для него неожиданными и изменили как физическое состояние, так и психологическое восприятие.

Можно ли прожить неделю без еды: эксперимент американца шокирует каждого

Фото: из открытых источников

Свои впечатления Джастин выразил в 11-минутном видео на собственном канале YouTube. По его словам, причиной такого шага стали эмоциональное и физическое истощение:

"В последние два месяца я чувствовал, что не узнаю себя. Постоянный стресс, хроническая усталость, вредная еда, апатия… Было ощущение, что все болит, и я просто исчезаю", — объяснил он.

Чтобы изменить ситуацию, Дорфф решил провести "большую перезагрузку": отслеживал свое настроение, уровень энергии, чувство голода и пищевые привычки на протяжении всех 7 дней.

Эксперимент начался с весом 76,2 кг. Через неделю он потерял 4,5–5,5 кг, а объем талии уменьшился на 3 см. Больше всего его удивило полное исчезновение тяги к фастфуду.

"Первые 20 часов я чувствовал себя хорошо: почти не было голода, настроение нормальное, энергии хватало. Организм перешел в состояние кетоза — начал сжигать жир вместо глюкозы", — рассказал он.

Но уже на другой день появились сложности: туман в голове, усталость, тошнота. Третий и четвертый день стали особенно тяжелыми.

"Я проснулся с ощущением, что меня изнутри вычистили. Руки и ноги были холодными и бледными. Я выпил много соленой воды и час просто смотрел в окно. Восстановился частично — максимум на 60%", — говорит он.

Пятый день стал поворотным моментом. Блогер почувствовал подъем сил, сменил фокус внимания.

"Я уже не думал о еде, а концентрировался на том, как себя чувствую. Появилась энергия, я даже тренировался без напряжения", — говорит Дорфф.

По мнению Дорффа, этот вызов позволил не только очистить тело, но и перезагрузить психику.

Как уже писали "Комментарии", большинство гуманитарных грузов, которые направляются в сектор Газа, не доходят до гражданского населения. Как сообщает Fox News со ссылкой на данные агентства ООН UNOPS, из 2013 грузовиков, которые должны были доставить гуманитарную помощь, по меньшей мере 1753 были ограблены — то есть около 87% всех поставок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GsorY2ZRvEA
Теги:

Новости

Все новости