Чи можна прожити тиждень без їжі: експеримент американеця шокує кожного

Ютубер Джастін Дорфф провів радикальний експеримент із повним голодуванням: цілий тиждень він утримувався від будь-якої їжі, вживаючи тільки воду. Результати цього виклику, за його словами, стали для нього неочікуваними й змінили як фізичний стан, так і психологічне сприйняття.

Фото: з відкритих джерел

Свої враження Джастін висловив у 11-хвилинному відео на власному YouTube-каналі. За його словами, причиною для такого кроку стали емоційне та фізичне виснаження:

"Протягом останніх двох місяців я відчував, що не впізнаю себе. Постійний стрес, хронічна втома, шкідлива їжа, апатія… Було відчуття, що все болить, і я просто зникаю", — пояснив він.

Щоб змінити ситуацію, Дорфф вирішив провести "велике перезавантаження": відстежував свій настрій, рівень енергії, відчуття голоду та харчові звички протягом усіх 7 днів.

Експеримент розпочався з вагою 76,2 кг. За тиждень він втратив 4,5–5,5 кг, а обʼєм талії зменшився на 3 см. Найбільше його здивувало повне зникнення тяги до фастфуду.

"Перші 20 годин я почувався добре: майже не було голоду, настрій нормальний, енергії вистачало. Організм перейшов у стан кетозу — почав спалювати жир замість глюкози", — розповів він.

Але вже на другий день з’явилися складнощі: туман у голові, втома, нудота. Третій і четвертий день стали особливо важкими.

"Я прокинувся з відчуттям, що мене зсередини вичистили. Руки й ноги були холодними та блідими. Я випив багато солоної води й годину просто дивився у вікно. Відновився лише частково — максимум на 60%", — каже він.

П'ятий день став поворотним моментом. Блогер відчув підйом сил, змінив фокус уваги.

"Я вже не думав про їжу, а концентрувався на тому, як почуваюся. Зʼявилася енергія, я навіть тренувався без напруги", — каже Дорфф.

На думку Дорффа, цей виклик дав йому змогу не лише очистити тіло, а й перезавантажити психіку.

