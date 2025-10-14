Музей ВМС США попал в конфуз: опубликовали неожиданное фото корабля

В Соединенных Штатах произошел курьезный случай, когда Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием фотографией российского ракетного крейсера "Варяг". После огласки инцидента фотография была удалена.

Музей ВМС США поздравил флот фотографией российского крейсера "Варяг"

Публикация Музея ВМС США появилась 13 октября на официальном аккаунте в соцсети X (Twitter). На фото был изображен военный корабль.

"День рождения флота США. 13 октября. Сегодня мы отмечаем 250 лет чести, мужества и целеустремленности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашей нации", — говорится в сообщении.

Однако пользователи быстро заметили, что корабль на фото не американский. Один из первых обратил на это внимание пользователь под ником OPTester_Chris, представившийся бывшим офицером ВМС США и специалистом по противоракетной обороне, написавший, что на картинке изображен российский корабль. Впоследствии бывший подводник ВМС США Джон Ренни, служивший во время Холодной войны, подтвердил это.

Как оказалось, на фото был ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164 "Атлант", принадлежащий к составу Тихоокеанского флота России. Этот тип кораблей является аналогом уничтоженного Украиной флагмана Черноморского флота РФ "Москва".

После волны комментариев Музей ВМС США тихо удалил сообщение, но скриншот сохранил журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун, также заметил, что это не первый подобный случай.

Браун привел примеры других поздравлений с 250-летием американского флота, где также использовали изображения неамериканских кораблей, в том числе российских, советских, индийских и датских.

Бывший офицер ПВО Дании Саймон Петерсен пошутил, что такие ошибки случаются каждый год, поэтому "эту многолетнюю традицию нельзя просто так менять".

Подобные конфузы встречаются не только в США. В России неоднократно публиковали приветственные плакаты к военным праздникам с изображениями техники других стран, в том числе американских вертолетов, немецких танков или китайских истребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда Пентагон поздравил американцев с Днем флага США прикрепив российский триколор.