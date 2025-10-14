Музей ВМС США потрапив у конфуз: опублікували несподіване фото корабля

У Сполучених Штатах стався курйозний випадок, коли Національний музей морських котиків ВМС США привітав американський флот із 250-річчям фотографією російського ракетного крейсера "Варяг". Після розголосу інциденту фотографію було видалено.

Музей ВМС США привітав флот фотографією російського крейсера "Варяг"

Публікація Музею ВМС США з’явилася 13 жовтня на офіційному акаунті в соцмережі X (Twitter). На фото був зображений військовий корабель.

"День народження флоту США. 13 жовтня. Сьогодні ми відзначаємо 250 років честі, мужності та цілеспрямованості. Дякуємо всім, хто служив і продовжує служити нашій нації", — йдеться в дописі.

Однак користувачі швидко помітили, що корабель на фото не американський. Один із перших звернув на це увагу користувач під ніком OPTester_Chris, який представився колишнім офіцером ВМС США та фахівцем із протиракетної оборони, який написав, що на картинці зображений російський корабель. Згодом колишній підводник ВМС США Джон Ренні, який служив під час Холодної війни, підтвердив це також.

Як виявилося, на фото був ракетний крейсер "Варяг" проєкту 1164 "Атлант", який належить до складу Тихоокеанського флоту Росії. Цей тип кораблів є аналогом знищеного Україною флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва".

Після хвилі коментарів Музей ВМС США тихо видалив допис, але скриншот зберіг журналіст The Wall Street Journal Девід Браун, який також зауважив, що це не перший подібний випадок.

Браун навів приклади інших привітань із 250-річчям американського флоту, де також використовували зображення неамериканських кораблів, зокрема російських, радянських, індійських та данських.

Колишній офіцер ППО Данії Саймон Петерсен пожартував, що такі помилки трапляються щороку, тому "цю багаторічну традицію не можна просто так змінювати".

Подібні конфузи трапляються не лише у США. У Росії неодноразово публікували привітальні плакати до військових свят із зображеннями техніки інших країн, зокрема американських гелікоптерів, німецьких танків чи китайських винищувачів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли Пентагон привітав американців із Днем прапора США прикріпивши російський триколор.