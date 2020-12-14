Мужчина открыл стрельбу во время праздничного мероприятия: он умолял убить его

Вооруженный двумя пистолетами мужчина открыл огонь во время праздничного предрождественского мероприятия на крыльце собора Святого Иоанна Богослова в Гарлеме в воскресенье. Ответным огнем он был смертельно ранен в голову. Также при нападавшем была найдена Библия.

ФОТО: New York Post

Испуганные зеваки бросились в здание церкви — охранники быстро пропустили участников мероприятия во внутрь и закрыли за собой двери. Многие прятались за машинами. 52-летний нападавший с громкими криками стрелял в воздух с верхней ступеньки церкви.



"Он начал кричать: "Убейте меня! Убейте меня!", стреляя в большую металлическую дверь в центре церкви", — сказал очевидец The New York Post.

Комиссар полиции Дермот Ши заявил на брифинге для прессы на месте происшествия, что преступник имел "длительную криминальную историю" и был вооружен до зубов "полной канистрой бензина, веревкой, проволокой, несколькими ножами, Библией и патронами". Все это было в его рюкзаке, в дополнение к двум пистолетам (серебряному и черному), которые он держал в руках.



Полиция получила около дюжины звонков в службу экстренной помощи с места происшествия, заявив, что были произведены выстрелы, а офицеры возле церкви видели, как преступник стрелял из своего оружия, сообщил The Post представитель полиции Нью-Йорка.



Очевидец рассказал, что полиция неоднократно приказывала стрелявшему сложить оружие, но он продолжал просить офицеров выстрелить и убить его. Источники в правоохранительных органах сообщили, что сержант полиции Нью-Йорка и детектив из 26-го участка вместе с сержантом полиции, охранявшим церковь, открыли огонь по этому человеку, выполнив таким образом его последнюю просьбу.

Как сообщало издание "Комментарии", в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих.

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