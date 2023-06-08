Мужчина с коробкой на голове пришел грабить: он не учел одну деталь (ВИДЕО)



















Мужчина решил ограбить магазин электроники Irepair Tech в США с картонной коробкой на голове. Таким образом, он хотел, чтобы его личность осталась в тайне. Однако его план провалился, поскольку грабитель забыл совершить важный элемент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NBC Miami.

Американец с коробкой на голове ограбил магазин. Скриншот

Камеры магазина зафиксировали как мужчина грабящий магазин электроники. Чтобы скрыть свое лицо, грабитель надел на голову картонную коробку.

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Грабитель подошел к витрине с телефонами, разбил ее и начал складывать технику в сумку. В какой-то момент мужчина понял, что у картонной коробки нет дырок для глаз и ограничивает его. Он инстинктивно отодвинул картонку с головы, и в этот момент его лицо зафиксировала камера.

Когда пришел владелец магазина, он сразу понял, что его ограбили, вызвал полицию и просмотрел записи с камер наблюдения, где и обнаружил преступника. Грабитель недолго наслаждался свободой. Полиция через несколько часов поймала подозреваемого недалеко от места преступления. Муж вместе со своими друзьями распивали алкогольные напитки в соседнем магазине.

В целом вор украл 19 телефонов iPhone и 8 тыс. долларов наличными.

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