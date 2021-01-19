Мужчина три месяца прятался от COVID-19 в аэропорту

Несколько дней назад в аэропорту Чикаго (США) был задержан мужчина Адитья Сингх, который, как оказалось, там жил три месяца, решивший не лететь домой из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией.

Мужчина тайно жил в аэропорту / Кадр из фильма «Терминал»

Выяснилось, что 36-летний мужчина живет в пригороде Лос-Анджелеса, у него нет постоянной работы и ранее он не нарушал закон. Пассажир три месяца притворялся сотрудником зоны безопасности и тайно жил в аэропорту, потому что не хотел возвращаться домой. По словам мужчины, он боялся заразиться коронавирусной инфекцией. Его никто не замечал, а подкармливали его другие пассажиры.

На днях к мужчине подошли двое сотрудников авиакомпании и попросили показать документы. Адитья Сингх снял защитную маску и предъявил служебный жетон, который потерял в здании один из менеджеров. Позже он признался, что просто не хочет лететь домой.

Мужчину обвинили в мелком воровстве и том, он незаконно проник на запрещенную территорию. Ему разрешили выйти на свободу под залог в 1 тысячу долларов, но при условии, что он больше не будет появляться в международном аэропорту.

Напомним, что британский авиаэксперт Мартин Линдсторм рассказал, где пассажиров подстерегает опасность в аэропорту во время пандемии. Оказалось, что проще всего подхватить коронавирус на паспортном контроле. Но потенциально опасные предметы могут оказаться даже в ручной клади.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный сервис AirlineRatings, на котором собраны данные о международных и региональных авиакомпаниях, опубликовал список самых безопасных авиаперевозчиков за 2020 год.

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