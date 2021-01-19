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Мужчина три месяца прятался от COVID-19 в аэропорту

Мужчина притворялся сотрудником зоны безопасности

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Несколько дней назад в аэропорту Чикаго (США) был задержан мужчина Адитья Сингх, который, как оказалось, там жил три месяца, решивший не лететь домой из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией.

Мужчина три месяца прятался от COVID-19 в аэропорту

Мужчина тайно жил в аэропорту / Кадр из фильма «Терминал»

Выяснилось, что 36-летний мужчина живет в пригороде Лос-Анджелеса, у него нет постоянной работы и ранее он не нарушал закон. Пассажир три месяца притворялся сотрудником зоны безопасности и тайно жил в аэропорту, потому что не хотел возвращаться домой. По словам мужчины, он боялся заразиться коронавирусной инфекцией. Его никто не замечал, а подкармливали его другие пассажиры.

На днях к мужчине подошли двое сотрудников авиакомпании и попросили показать документы. Адитья Сингх снял защитную маску и предъявил служебный жетон, который потерял в здании один из менеджеров. Позже он признался, что просто не хочет лететь домой.

Мужчину обвинили в мелком воровстве и том, он незаконно проник на запрещенную территорию. Ему разрешили выйти на свободу под залог в 1 тысячу долларов, но при условии, что он больше не будет появляться в международном аэропорту.

Напомним, что британский авиаэксперт Мартин Линдсторм рассказал, где пассажиров подстерегает опасность в аэропорту во время пандемии. Оказалось, что проще всего подхватить коронавирус на паспортном контроле. Но потенциально опасные предметы могут оказаться даже в ручной клади.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный сервис AirlineRatings, на котором собраны данные о международных и региональных авиакомпаниях, опубликовал список самых безопасных авиаперевозчиков за 2020 год.


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Источник: https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-ohare-trespasser-arrest-20210117-aad2craysvehzmk5rm6l23p3l4-story.html
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