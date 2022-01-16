logo

BTC/USD

43012.64

ETH/USD

3332.32

LTC/USD

146.11

USD/UAH

28.13

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Мужчину, которому пересадили сердце свиньи, не все считают достойным для продолжения жизни
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчину, которому пересадили сердце свиньи, не все считают достойным для продолжения жизни

Преступление произошло в апреле 1988 года из-за ревности Дэвида Беннета к его жене

сегодня, 22:32
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

В Соединенных Штатах Америки мужчина, которому впервые пересадили сердце свиньи, оказался ранее судим за нападение с холодным оружием. Родственники жертвы назвали 57-летнего Дэвида Беннета недостойным пациентом для проведения такой новаторской операции. Об этом сообщает BBC. Преступление произошло в апреле 1988 года из-за ревности Дэвида Беннета к его жене. Он ударил ножом 22-летнего мужчину в спину, на коленях которого сидела женщина. В результате пострадавший остался парализованным на всю жизнь и умер в 2007 году. За несколько ударов ножом и ношение холодного оружия Беннета приговорили к 10 годам заключения.

Мужчину, которому пересадили сердце свиньи, не все считают достойным для продолжения жизни

Мужчина (фото из открытых источников)

"Мой брат страдал 19 лет, и страдала вся моя семья", — сказала сестра раненого Эдварда Шумахера Лесли Шумахер Дауни.

Она добавила, что с их семьей не связывались по поводу сделки. Сестра погибшего считает, что Беннет недостоин такой операции, а получить всю похвалу должны врачи.

"Они изображают Беннета как героя и пионера, но он не представляет ничего подобного… Я думаю, что врачи, которые делали операцию, должны получить всю похвалу за то, что они сделали, а не мистер Беннет", — сказала женщина.

Чиновники из Медицинского центра Университета Мериленда заявили, что пациент не лишается права на лечение и операции за прошлые преступления. По их словам, выборочное лечение нарушало бы этические и моральные ценности, лежащие в основе обязательств врачей и ухаживающих за ними лиц перед всеми пациентами. 

"Это торжественная обязанность любой больницы или организации здравоохранения оказывать спасительную помощь каждому пациенту, входящему через их дверь, исходя из его медицинских нужд", — сказали специалисты американскому изданию The New York Times.

Напомним, в США врачам Медицинского центра Университета Мэриленда впервые удалось успешно провести операцию по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи. Медики пошли на такой шаг, спасая от смерти мужчину, у которого было тяжелое заболевание сердца. На данный момент прошло уже больше трех дней с момента пересадки сердца. Состояние здоровья пациента стабильно. Потому можно сказать, что экспериментальная операция прошла удовлетворительно. Но сами врачи пока с осторожностью говорят о проведенном эксперименте, ведь о его успешности можно будет говорить только когда пройдет достаточно времени и появится уверенность, что не будет отторжения.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60010155?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=%40BBCWorld&at_medium=custom7&at_custom4=B4582AF4
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!