Мужчину, которому пересадили сердце свиньи, не все считают достойным для продолжения жизни

В Соединенных Штатах Америки мужчина, которому впервые пересадили сердце свиньи, оказался ранее судим за нападение с холодным оружием. Родственники жертвы назвали 57-летнего Дэвида Беннета недостойным пациентом для проведения такой новаторской операции. Об этом сообщает BBC. Преступление произошло в апреле 1988 года из-за ревности Дэвида Беннета к его жене. Он ударил ножом 22-летнего мужчину в спину, на коленях которого сидела женщина. В результате пострадавший остался парализованным на всю жизнь и умер в 2007 году. За несколько ударов ножом и ношение холодного оружия Беннета приговорили к 10 годам заключения.

Мужчина (фото из открытых источников)

"Мой брат страдал 19 лет, и страдала вся моя семья", — сказала сестра раненого Эдварда Шумахера Лесли Шумахер Дауни.



Она добавила, что с их семьей не связывались по поводу сделки. Сестра погибшего считает, что Беннет недостоин такой операции, а получить всю похвалу должны врачи.



"Они изображают Беннета как героя и пионера, но он не представляет ничего подобного… Я думаю, что врачи, которые делали операцию, должны получить всю похвалу за то, что они сделали, а не мистер Беннет", — сказала женщина.



Чиновники из Медицинского центра Университета Мериленда заявили, что пациент не лишается права на лечение и операции за прошлые преступления. По их словам, выборочное лечение нарушало бы этические и моральные ценности, лежащие в основе обязательств врачей и ухаживающих за ними лиц перед всеми пациентами.

"Это торжественная обязанность любой больницы или организации здравоохранения оказывать спасительную помощь каждому пациенту, входящему через их дверь, исходя из его медицинских нужд", — сказали специалисты американскому изданию The New York Times.

Напомним, в США врачам Медицинского центра Университета Мэриленда впервые удалось успешно провести операцию по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи. Медики пошли на такой шаг, спасая от смерти мужчину, у которого было тяжелое заболевание сердца. На данный момент прошло уже больше трех дней с момента пересадки сердца. Состояние здоровья пациента стабильно. Потому можно сказать, что экспериментальная операция прошла удовлетворительно. Но сами врачи пока с осторожностью говорят о проведенном эксперименте, ведь о его успешности можно будет говорить только когда пройдет достаточно времени и появится уверенность, что не будет отторжения.

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