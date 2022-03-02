logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США МВФ предоставит дополнительное финансирование Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

МВФ предоставит дополнительное финансирование Украине

МВФ планирует оказать помощь украинцам в ближайшие недели

сегодня, 09:31
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

МВФ предоставит дополнительное финансирование Украине

Фото иллюстративное / Pixabay

По информации Всемирного банка и МВФ, в ближайшие недели поступят транши в сумме миллиарда долларов Украине для дополнительного финансирования. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, война в Украине и санкции против России будут иметь последствия для других стран, уже повысились цены на сырьевые товары, может увеличиться инфляция и происходит сбои на финансовых рынках.

По их словам, они держат связь с Украиной разговаривая о введении антикризисных мер и срочном увеличении финансирования и политической поддержке.

Запрос Украины на экстренное финансирование могут рассмотреть на следующей неделе и перечислить до конца июня 2,2 млрд долларов. А первый транш на 350 млн долларов могут выделить уже на этой неделе, второй транш в 200 млн долларов должен пойти на здравоохранение и образование. При необходимости МВФ предоставит помощь и тем странам, что приютили беженцев из Украины, это более 660 000 человек в Польше, Румынии и Венгрии.

Также республиканцы из Конгресса призвали Минфин США не допустить возможности конвертации Россией средств на сумму 17 млрд долларов, на которые она в 2021 году получила специальные права заимствования. 40 политиков подписали письмо главе финансового ведомства США. Министерство финансов должно вместе со странами-членами МВФ лишить Россию возможности пользоваться этими средствами.

Как сообщал портал "Комментарии", Байден рассказал, в чем главный просчет Путина в войне против Украины. Второй просчет, не менее важный, состоит в том, что Путин полагал, что западный мир не сможет объединиться против всеобщей угрозы и он прогнется перед Россией, требованиями Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/respublikanci-hochut-zamorozyty-koshty-dlya-rosii/6465360.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!