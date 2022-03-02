МВФ предоставит дополнительное финансирование Украине

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По информации Всемирного банка и МВФ, в ближайшие недели поступят транши в сумме миллиарда долларов Украине для дополнительного финансирования. Об этом сообщает Голос Америки.



По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, война в Украине и санкции против России будут иметь последствия для других стран, уже повысились цены на сырьевые товары, может увеличиться инфляция и происходит сбои на финансовых рынках.



По их словам, они держат связь с Украиной разговаривая о введении антикризисных мер и срочном увеличении финансирования и политической поддержке.

Запрос Украины на экстренное финансирование могут рассмотреть на следующей неделе и перечислить до конца июня 2,2 млрд долларов. А первый транш на 350 млн долларов могут выделить уже на этой неделе, второй транш в 200 млн долларов должен пойти на здравоохранение и образование. При необходимости МВФ предоставит помощь и тем странам, что приютили беженцев из Украины, это более 660 000 человек в Польше, Румынии и Венгрии.

Также республиканцы из Конгресса призвали Минфин США не допустить возможности конвертации Россией средств на сумму 17 млрд долларов, на которые она в 2021 году получила специальные права заимствования. 40 политиков подписали письмо главе финансового ведомства США. Министерство финансов должно вместе со странами-членами МВФ лишить Россию возможности пользоваться этими средствами.

Как сообщал портал "Комментарии", Байден рассказал, в чем главный просчет Путина в войне против Украины. Второй просчет, не менее важный, состоит в том, что Путин полагал, что западный мир не сможет объединиться против всеобщей угрозы и он прогнется перед Россией, требованиями Кремля.





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