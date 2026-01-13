"Мы боимся просто выйти из дома": украинцы в США рассказали о страхе арестов миграционной службой

Украинцы в США опасаются арестов ICE. Фото из открытых источников

Украинская община в США все чаще говорит о страхе и неопределенности на фоне усиления миграционного контроля. Украинка Соня, проживающая в штате Миннесота, рассказала, что многие мигранты, в том числе и украинцы, боятся выходить из дома из-за риска быть задержанными Иммиграционной и таможенной службой США (ICE).

Украинка Соня на видео распространенном в социальных сетях рассказала, что за последнее время были арестованы несколько ее знакомых, в том числе те, кто имел разрешение на работу.

"Я реально в отчаянии. Очень много представителей ICE… Вчера арестовали моего друга. Он работал кабельщиком. Ему дали буквально минутку позвонить жене. У чувака было действительное разрешение на работу до октября 2026 года, также подача на TPS (статус временной защиты)", — рассказала украинка.

Девушка запустила сбор на адвокатов и ищет способы вернуть молодого человека, которого забрали представители ICE. По ее словам, после задержания его перевели в миграционный изолятор в Техасе. Как объясняет Соня, туда или в Луизиану отправляют большинство задержанных миграционной службой США.

Активизация ICE происходит в рамках более жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа, который по возвращении в Белый дом расширил полномочия и финансирование агентства. ICE получило более широкие возможности для задержания лиц, подозреваемых в нарушении иммиграционного законодательства.

Напряжение вокруг деятельности службы усилилось после инцидента 7 января, когда сотрудник ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Николь Гуд. Этот случай вызвал волну протестов в разных штатах и заставил мигрантские общины еще острее почувствовать собственную уязвимость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти 200 тысяч украинцев в США рискуют потерять легальный статус.

Также "Комментарии" писали, что экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США через "вульгарную Библию".