"Ми боїмося просто вийти з дому": українці у США розповіли про страх арештів міграційною службою

Slava Kot
Українська громада у США дедалі частіше говорить про страх і невизначеність на тлі посилення міграційного контролю. Українка Соня, яка мешкає у штаті Міннесота, розповіла, що багато мігрантів, зокрема й українців, бояться виходити з дому через ризик бути затриманими Імміграційною та митною службою США (ICE).
Українці у США бояться арештів ICE. Фото з відкритих джерел
Українка Соня на відео поширеному в соціальних мережах розповіла, що за останній час було заарештовано кількох її знайомих, зокрема тих, хто мав дозвіл на роботу.
Дівчина запустила збір на адвокатів та шукає способи повернути хлопця, якого забрали представники ICE. За її словами, після затримання його перевели до міграційного ізолятора в Техасі. Як пояснює Соня, туди або до Луїзіани відправляють більшість затриманих міграційною службою США.
Активізація ICE відбувається в межах жорсткішої міграційної політики адміністрації Дональда Трампа, який після повернення до Білого дому розширив повноваження та фінансування агентства. ICE отримало ширші можливості для затримання осіб, підозрюваних у порушенні імміграційного законодавства.
Напруження навколо діяльності служби посилилося після інциденту 7 січня, коли співробітник ICE застрелив 37-річну мешканку Міннеаполіса Рене Ніколь Гуд. Цей випадок викликав хвилю протестів у різних штатах і змусив мігрантські громади ще гостріше відчути власну вразливість.
