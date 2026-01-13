"Ми боїмося просто вийти з дому": українці у США розповіли про страх арештів міграційною службою

Українська громада у США дедалі частіше говорить про страх і невизначеність на тлі посилення міграційного контролю. Українка Соня, яка мешкає у штаті Міннесота, розповіла, що багато мігрантів, зокрема й українців, бояться виходити з дому через ризик бути затриманими Імміграційною та митною службою США (ICE).

Українці у США бояться арештів ICE. Фото з відкритих джерел

Українка Соня на відео поширеному в соціальних мережах розповіла, що за останній час було заарештовано кількох її знайомих, зокрема тих, хто мав дозвіл на роботу.

"Я реально в розпачі. Дуже багато представників ICE… Вчора заарештували мого друга. Він працював кабельником. Йому дали буквально хвилинку подзвонити дружині. У чувака був дійсний дозвіл на роботу до жовтня 2026 року, також подача на TPS (статус тимчасового захисту)", — розповіла українка.

Дівчина запустила збір на адвокатів та шукає способи повернути хлопця, якого забрали представники ICE. За її словами, після затримання його перевели до міграційного ізолятора в Техасі. Як пояснює Соня, туди або до Луїзіани відправляють більшість затриманих міграційною службою США.

Активізація ICE відбувається в межах жорсткішої міграційної політики адміністрації Дональда Трампа, який після повернення до Білого дому розширив повноваження та фінансування агентства. ICE отримало ширші можливості для затримання осіб, підозрюваних у порушенні імміграційного законодавства.

Напруження навколо діяльності служби посилилося після інциденту 7 січня, коли співробітник ICE застрелив 37-річну мешканку Міннеаполіса Рене Ніколь Гуд. Цей випадок викликав хвилю протестів у різних штатах і змусив мігрантські громади ще гостріше відчути власну вразливість.

