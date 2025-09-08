Мы это решим: Трамп анонсировал важное решение по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, и что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал на авиабазе Andrews.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней. Послушайте, мы это сделаем. Относительно ситуации между Россией и Украиной. Мы это сделаем", – отметил президент США.

При этом издание "CNN" напомнило, что в ночь на воскресенье Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку, задействовав более 800 беспилотников и впервые нанеся удар по правительственному зданию в Киеве.

"Я не в восторге от того, что там происходит (атаки России – ред.). Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне", – высказался президент США.

Дональд Трамп также намекнул, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели.

"Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, и я думаю, что мы решим этот вопрос", – заявил Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили Трампа, готов ли президент США перейти ко второму этапу санкций против России.

"Да, готов", – коротко, но утвердительно ответил Трамп.

Впрочем, конкретные детали или сроки возможного введения новых санкций против РФ Трамп не озвучил.

