Мы это решим: Трамп анонсировал важное решение по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, и что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал на авиабазе Andrews.
При этом издание "CNN" напомнило, что в ночь на воскресенье Россия осуществила крупнейшую воздушную атаку, задействовав более 800 беспилотников и впервые нанеся удар по правительственному зданию в Киеве.
Дональд Трамп также намекнул, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели.
Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили Трампа, готов ли президент США перейти ко второму этапу санкций против России.
Впрочем, конкретные детали или сроки возможного введения новых санкций против РФ Трамп не озвучил.
