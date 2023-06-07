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Мы этого не оставим: Байден прокомментировал подрыве Каховской ГЭС

Президент США Байден пообещал не оставить без ответа подрыв Каховской ГЭС и помочь Украине

сегодня, 07:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС, который произошел вчера ночью, 6 июня. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Голос Америки".

Мы этого не оставим: Байден прокомментировал подрыве Каховской ГЭС

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы это не оставим. Мы поможем Украине", – заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов о последствиях уничтожения дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в Херсонской области.


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Отметим, российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора провел экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — план России с подрывом ГЭС провалился: в ВСУ сделали заявление по поводу контрнаступления.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут ли строить новую Каховскую ГЭС: ответ Укргидроэнерго.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/my-dopomozhemo-ukrajini-dzho-bajden/7125593.html
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