Мы этого не оставим: Байден прокомментировал подрыве Каховской ГЭС

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС, который произошел вчера ночью, 6 июня. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Голос Америки".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы это не оставим. Мы поможем Украине", – заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов о последствиях уничтожения дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в Херсонской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора провел экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — план России с подрывом ГЭС провалился: в ВСУ сделали заявление по поводу контрнаступления.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут ли строить новую Каховскую ГЭС: ответ Укргидроэнерго.



