«Мы победили» или «сворачиваемся»: Трамп запутал мир заявлениями о войне с Ираном

Заявления президента США Дональд Трамп о войне с Ираном становятся всё более жёсткими, но при этом противоречивыми. Как отмечает корреспондент Sky News Марк Стоун, сигналы о возможном сворачивании военной кампании не стоит воспринимать буквально.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сначала Трамп выступил с максимально жёсткой позицией, заявив о фактическом разгроме Ирана. По его словам, США уничтожили ключевые элементы военной инфраструктуры противника – флот, авиацию и системы противовоздушной обороны. На этом фоне он подчеркнул, что не видит смысла в перемирии, поскольку, по его логике, его не заключают с уже побеждённой стороной.

Однако спустя короткое время риторика изменилась. Уже на борту президентского самолёта Трамп заявил, что Вашингтон якобы близок к достижению своих целей и рассматривает возможность сокращения масштабов военной операции. Такой разворот вызвал вопросы у аналитиков и наблюдателей.

Журналист отмечает, что, несмотря на громкие заявления о "победе", ключевые угрозы сохраняются. В частности, иранская ядерная программа, вероятно, не ликвидирована полностью, а сам режим остаётся у власти и способен к ответным действиям, включая асимметрические атаки и использование скрытых сетей влияния.

Отдельное внимание привлекли слова Трампа об Ормузском проливе, которые были восприняты как сигнал союзникам о том, что США не намерены нести основную ответственность за стабилизацию энергетического рынка.

При этом на фоне противоречивых заявлений в регион продолжается переброска американских войск, что указывает на сохранение высокой напряжённости. По оценке Стоуна, политика Трампа в отношении Ирана остаётся непредсказуемой, а ситуация – крайне нестабильной, несмотря на заявления о скором завершении конфликта.

