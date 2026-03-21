США «Ми перемогли» або «повертаємося»: Трамп заплутав світ заявами про війну з Іраном
«Ми перемогли» або «повертаємося»: Трамп заплутав світ заявами про війну з Іраном

Різкі погрози, раптові натяки на вихід та ризик нової ескалації: риторика Білого дому стає все більш непередбачуваною

21 березня 2026, 10:50
Кравцев Сергей

Заяви президента США Дональд Трамп про війну з Іраном стають дедалі жорсткішими, але при цьому суперечливими. Як зазначає кореспондент Sky News Марк Стоун, сигнали про можливе згортання військової кампанії не варто сприймати буквально.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Спочатку Трамп виступив із максимально жорсткою позицією, заявивши про фактичний розгром Ірану. За його словами, США знищили ключові елементи військової інфраструктури противника – флот, авіацію та системи протиповітряної оборони. На цьому фоні він наголосив, що не бачить сенсу в перемир'ї, оскільки, за його логікою, його не укладають із уже переможеною стороною.

Проте за короткий час риторика змінилася. Вже на борту президентського літака Трамп заявив, що Вашингтон нібито близький до досягнення своєї мети і розглядає можливість скорочення масштабів військової операції. Такий розворот викликав питання у аналітиків та спостерігачів.

Журналіст зазначає, що, незважаючи на гучні заяви про перемогу, ключові загрози зберігаються. Зокрема, іранська ядерна програма, ймовірно, не ліквідована повністю, а сам режим залишається при владі і здатний до дій у відповідь, включаючи асиметричні атаки і використання прихованих мереж впливу.

Окрему увагу привернули слова Трампа про Ормузьку протоку, які сприйняли як сигнал союзникам про те, що США не мають наміру нести основну відповідальність за стабілізацію енергетичного ринку.

При цьому на тлі суперечливих заяв до регіону триває перекидання американських військ, що вказує на збереження високої напруженості. За оцінкою Стоуна, політика Трампа щодо Ірану залишається непередбачуваною, а ситуація – вкрай нестабільною, незважаючи на заяви про швидке завершення конфлікту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран ввів плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки вимагають.




Джерело: https://news.sky.com/story/has-trump-given-his-biggest-indication-hes-done-with-the-iran-war-dont-take-anything-for-certain-13522451
