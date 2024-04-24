Мы поддержим наших друзей: Байден назвал дату, когда подпишет законопроект о помощи Украине

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден обещает подписать одобренный Сенатом законопроект о предоставлении помощи Украине сразу после того, как документ "поступит на его стол завтра" (по местному времени Вашингтону, то есть сегодня – по киевскому времени). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Лидер американцев отметил, что после этого возможно начало передачи Украине вооружения уже на этой неделе.
По его словам, двухпартийное большинство в Сенате при нынешнем голосовании "присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на призыв истории в этот критический момент перелома".
Что касается предоставления Украине оборонной помощи, то, подчеркивает американский президент — "потребность неотложна".
Читайте также на портале "Комментарии" — есть надежда, что после позитивного голосования, а также подписи президента Джо Байдена, остро необходимые вооружение и боеприпасы поступят к ВСУ довольно быстро. В свою очередь, мощный пакет поддержки анонсировала Великобритания, серьезные поступления идут и еще будут от стран ЕС. Как оцениваете данные тенденции? Можно ли говорить о том, что теперь поток вооружений и боеприпасов для Украины наши партнеры поставят на поток вплоть до победы над РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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