Мы поддержим наших друзей: Байден назвал дату, когда подпишет законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден обещает подписать одобренный Сенатом законопроект о предоставлении помощи Украине сразу после того, как документ "поступит на его стол завтра" (по местному времени Вашингтону, то есть сегодня – по киевскому времени). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Лидер американцев отметил, что после этого возможно начало передачи Украине вооружения уже на этой неделе.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе", — отметил президент США.

По его словам, двухпартийное большинство в Сенате при нынешнем голосовании "присоединилось к Палате представителей, чтобы ответить на призыв истории в этот критический момент перелома".

"Конгресс принял мой закон, чтобы укрепить нашу национальную безопасность и прислать мировые сообщения о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения", — цитирует Байдена Белый дом.

Что касается предоставления Украине оборонной помощи, то, подчеркивает американский президент — "потребность неотложна".

"Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин", — добавил Джо Байден.

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