Мы сделаем Америку вновь великой: Трамп удивил новым своим решением

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу известной федеральной тюрьмы Алькатрас, которая должна стать местом содержания самых жестоких преступников страны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал в соцсети Х.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп обвинил судебную систему в мягкости в отношении преступников и анонсировал важные решения своей администрации, которые положит конец ситуации, когда серийные преступники остаются на свободе.

"Сегодня я поручаю Бюро тюрем, вместе с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности, открыть полностью реконструированный и значительно расширенный Алькатрас, чтобы там содержались самые жестокие и опасные преступники Америки. Открытие Алькатраса снова станет символом ЗАКОНА, ПОРЯДКА И СПРАВЕДЛИВОСТИ. Мы сделаем АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ ВНОВЬ!", – отметил глава Белого дома.

Стоит отметить, что Алькатрас – бывшая федеральная тюрьма, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния. Работала с 1934 по 1963 год и считалась одной из самых суровых и защищенных в США. Там содержали самых опасных преступников страны, в частности гангстера Аль Капоне. Из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем тюрьма была закрыта. Впоследствии остров превратили в музей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией.

"Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил Дональд Трамп.



