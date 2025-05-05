Мы сделаем Америку вновь великой: Трамп удивил новым своим решением

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу известной федеральной тюрьмы Алькатрас, которая должна стать местом содержания самых жестоких преступников страны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал в соцсети Х.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп обвинил судебную систему в мягкости в отношении преступников и анонсировал важные решения своей администрации, которые положит конец ситуации, когда серийные преступники остаются на свободе.
Стоит отметить, что Алькатрас – бывшая федеральная тюрьма, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния. Работала с 1934 по 1963 год и считалась одной из самых суровых и защищенных в США. Там содержали самых опасных преступников страны, в частности гангстера Аль Капоне. Из-за высокой стоимости содержания и экологических проблем тюрьма была закрыта. Впоследствии остров превратили в музей.
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