Мы стоим с народом Украины: Байден сделал заявление о войне

Полномасштабная война России против Украины стала самым большим тестом для всего свободного мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства". При этом глава Белого дома в очередной раз подтвердил намерения Вашингтона поддерживать украинский народ столько, сколько это будет необходимо.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Войну, которую развязал путинский режим против Украины Джо Байден назвал очень грубой. В итоге, происходящее в Украине стало испытанием не только для США, но и для всего свободного мира.

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"Будем ли мы отстаивать наиболее основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет, будем ли мы отстаивать право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? Через один год мы знаем ответ: да, мы будем! И да, мы это сделали!", – заявил Байден.

Главным успехом президент США называет то, что удалось объединить НАТО создать мощную коалицию, которая готова противостоять агрессии Путина.

"Мы стоим с народом Украины. Мы будем стоять с вами (Ред. – украинцами) столько, сколько потребуется", – отметил президент США, обращаясь к украинцам.

Джо Байден также завил, что большая инфляция, которая охватила мир не произошла бы, если бы не пандемия и не жестокая война путинского режима против Украины.

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