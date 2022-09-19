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Мы в США в гораздо лучшей форме, чем Россия: Байден сделал заявление о войне в Украине

Джо Байден заверил, что США продолжат поддержку украинского народа

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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У Кремля не получится изменить политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова президента США Джо Байдена в интервью "CBS".

Мы в США в гораздо лучшей форме, чем Россия: Байден сделал заявление о войне в Украине

Джо Байден. Фото: Getty Images

Джо Байден отметил, что в США даже нет разговоров о том, чтобы сократить поддержку украинского народа в разных сферах. Поэтому Украина может рассчитывать на поддержку США столько, сколько это будет необходимо.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что украинцам приходится платить огромную цену на свою свободу и суверенитет. Учитывая все это, США готовы быть с украинцами до победного конца.                                                                               

"Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он (Ред. Владимир Путин) пытается этого добиться какое-то время. У него не получится", — заявил Джо Байден.

По его словам, те события, которые произошли в Украине, четко показали, что Россия не настолько сильна, как это считалось ранее. Глава Белого дома признал, что Украина сегодня побеждает, но если увидеть тот ущерб, который Россия нанесла Украине, то "навряд ли это можно считать победой" Киева.

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Источник: https://www.cbsnews.com/news/president-joe-biden-60-minutes-interview-transcript-2022-09-18/
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