Глава правительства Венгрии Виктор Орбан продолжает озвучивать пророссийские тезисы. В частности, он спрогнозировал развал Евросоюза до 2030 года. Также он сделал скандальное заявление о судьбе Франции, как лидера ЕС. По мнению Орбана, большей частью населения Франции станут "мигранты-мусульмане". Таким мнение политик поделился во время встречи с его сторонниками в поселке Кетче. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Флаг ЕС. Фото из открытых источников

Не обошлось и без высказывания Орбана на любимую тему о российских станциях. Премьер Венгрии заявил, что он лично выступал и будет выступать против санкций относительно России, но на сегодняшний день в Евросоюзе Венгрия в меньшинстве с этим вопросом. Большинство стран ЕС за санкции против России.

Виктор Орбан высказал надежду, что вскоре может измениться власть в Италии и тогда вопрос относительно антироссийских ограничений снова станет на повестке дня в Евросоюзе. Орбан считает, что ЕС "стреляет себе в ногу", когда усиливает санкции против России. Как пример негативных последствий от этих санкций Орбан назвал сложности уже этой зимой, когда в Европе остановится до 40% промышленности, что приведет к ухудшению экономической ситуации.

Также, по мнению Орбана, после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель Евросоюз потерял лидера, который заботиться об интересах континента и отстаивает их.

Своё мнение Орбан также высказал относительно войны в Украине. Он считает, что война была локальной, пока не вмешался в Запад и теперь война будет затяжной, как минимум до 2030 года, в результате чего Украина потеряет треть или половину своих территорий.

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