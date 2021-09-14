На 76-той сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрят вопрос территориальной целостности Украины

Начала работу 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 14 сентября. Сессия продлится две недели. В ней примут участие делегации из 192 членов ООН. Об этом сообщает Foreign Brief.

Начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН, фото Reuters

Должность председателя Генассамблеи занимает министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид. Совет безопасности ООН сейчас возглавляет Ирландия.

Тема сессии: "Формирование устойчивости в надежде на выздоровление от COVID-19, реагирования на потребности планеты, уважение прав людей и возрождение ООН".

Планируется заменить выступления делегатов на предварительно записанные сообщения. Некоторые страны все же выбрали виртуальное участие в сессии.



Так называемая Генеральная дискуссия должна состояться на следующей неделе, с 21 по 27 сентября. В Нью-Йорк на следующей неделе должны приехать президенты 83 государств, 43 главы правительств и 23 министра иностранных дел. В этом году допущено к участию в сессии делегации, состоящие из не более пяти представителей.

По прогнозам, доминантными будут темы пандемии COVID-19, неровности доступа к вакцинам и изменения климата. Ожидается, что Китай возьмет на себя ведущую роль распространителя вакцин среди развивающихся стран.

Также делегации обсудят захват власти в Афганистане представителями движения "Талибан". Кстати, там уже формируют новое правительство. Поэтому, по предварительной информации, 16 сентября, проведут голосование относительно продолжения миссии ООН по содействию Афганистану.

В этом году особое внимание будет уделено вопросу кто будет признан законными представителями Мьянмы и Афганистана. Новое правительство "Талибана" в Афганистане не назначило замену Гуламу Исакаю, который продолжает представлять страну в ООН, несмотря на падение правительства, которе его назначило. Правительству "Талибана" теоретически могут запретить представлять Афганистан.

На повестке дня рассмотрят вопрос территориальной целостности Украины и ситуацию на ее оккупированных территориях. За вынесение этого вопроса на рассмотрение при принятии повестки дня 15 сентября проголосовала 71 страна.

По словам представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, во время дискуссий об ситуации на оккупированных территориях Украины должны будут учитывать декларацию Крымской платформы и решения, которые были приняты на саммите.

Как сообщал портал "Комментарии", ООН выделит 20 млн долларов на поддержку гуманитарной операции в Афганистане.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!