На что может решиться Конгресс, если Джонсон и дальше будет блокировать помощь Украине

На этой неделе, 8 марта, в Конгрессе США может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине в обход спикера. Это произойдет, если спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не внесет документ на рассмотрение. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, пишет "Голос Америки".

Конгресс США. Фото из открытых источников

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования", – заявил политик.

По его словам, если Палата представителей не может прийти к консенсусу по законопроекту, "альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а граница останется открытой".

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло", – подытожил конгрессмен.

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет до Палаты представителей через регулярные каналы. Но, если спикер откажется выполнять требования, сторонники документа начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход.

Он "очень уверен", что петиция может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

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