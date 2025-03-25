На что указывает утечка секретной информации в США, и какие выводы должна сделать Украина

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
После утечки информации из Белого дома все говорят о непрофессионализме и бардаке и о показном неискреннем характере лояльности вице-президента к президенту США, отметил общественный деятель Валерий Пекарь.
США
Впрочем, по его словам, этот скандал указывает на то, что стратегическое решение принимается не в стратегической, а в политтехнологической логике: как это будет выглядеть, как объяснить, кого обвинить и тому подобное.
По его убеждению, такая политика, наконец, развалится под давлением, с одной стороны, тех, кого в этой игре считают разменными фишками, а с другой стороны, тех, кто продолжает использовать стратегический подход.
В свою очередь, политик Мустафа Найем обращает внимание на то, что в переписке нет ни одного упоминания о срочности.
То есть, отмечает он, речь идет не о стратегической дискуссии, а исключительно о политтехнологическом разборе, а решения о применении силы обсуждаются в логике информационной кампании и о том, как заставить Европу заплатить за защиту.
То есть, добавляет он, где хочется ожидать взвешенности, может доминировать фактор внутреннего контекста, краткосрочного имиджевого эффекта или информационного давления.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США реагируют на утечку информации об операции против хуситов.
Новости