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На что указывает утечка секретной информации в США, и какие выводы должна сделать Украина

В США решения принимаются с точки зрения политтехнологий и зарабатывания денег

сегодня, 10:20
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Ткачик Олеся

После утечки информации из Белого дома все говорят о непрофессионализме и бардаке и о показном неискреннем характере лояльности вице-президента к президенту США, отметил общественный деятель Валерий Пекарь.

На что указывает утечка секретной информации в США, и какие выводы должна сделать Украина

США

Впрочем, по его словам, этот скандал указывает на то, что стратегическое решение принимается не в стратегической, а в политтехнологической логике: как это будет выглядеть, как объяснить, кого обвинить и тому подобное.

"Мир правил и союзов превратился в мир права сильного: делаю, потому что могу. Но вдобавок мир стратегий превратился в мир политтехнологий, где важны не глобальные долгосрочные факторы и выгоды, а внутренние преходящие показатели и пиар", — отметил Пекарь.

По его убеждению, такая политика, наконец, развалится под давлением, с одной стороны, тех, кого в этой игре считают разменными фишками, а с другой стороны, тех, кто продолжает использовать стратегический подход.

В свою очередь, политик Мустафа Найем обращает внимание на то, что в переписке нет ни одного упоминания о срочности.

"Нет прямой угрозы, нет неизбежности. Есть недовольство Европой, обсуждение логистики месседжей, репутационные риски. Министр обороны говорит, что "удар нужен, чтобы возобновить сдерживание". Вице-президент уточняет, что "никто не знает, кто такие хуситы", и сомневается: "а не противоречит ли это нашим словам о Европе?". Ему отвечают, что откладывать нельзя – "иначе будет утечка, и мы будем выглядеть слабыми", — отметил Найем.

То есть, отмечает он, речь идет не о стратегической дискуссии, а исключительно о политтехнологическом разборе, а решения о применении силы обсуждаются в логике информационной кампании и о том, как заставить Европу заплатить за защиту.

"Для Украины этот случай не повод для разочарования, а повод понять, как работают механизмы принятия решений даже на таком высоком уровне. Это, конечно, усиливает тревожность по поводу уровня и формы принятия решений. Но не должно рождать фрустрацию из-за того, что нас не понимают. Не обязаны и не будут. Там действуют другие механизмы, другая политическая динамика", – говорит Найем.

То есть, добавляет он, где хочется ожидать взвешенности, может доминировать фактор внутреннего контекста, краткосрочного имиджевого эффекта или информационного давления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в США реагируют на утечку информации об операции против хуситов.




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Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid029EtamrSGuPcQi6iKGD91gmKANG2i7R4kz4P2Mvcte4XgHkdQM19UgiDydV6WhzSsl?locale=ru_RU
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