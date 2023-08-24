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На дебатах кандидатов в президенты США возник спор из-за помощи Украине

Бывший президент Дональд Трамп участвовать в дебатах отказался

сегодня, 13:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Милуоки, штат Висконсин, состоялось первое масштабное событие президентской кампании в США 2024-го – дебаты восьмерых претендентов на то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Уже во время дебатов стало ясно, что внутри Республиканской партии есть большие разногласия в вопросах, касающихся войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

На дебатах кандидатов в президенты США возник спор из-за помощи Украине

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Главными противниками того, чтобы и дальше предоставлять всяческую помощь Украине в войне против России выступили законодатель Вивек Рамасвами и губернатор Рон Десантис. Они сошлись во мнении, что прекратили бы финансирование Украины. Другие политики от республиканцев напротив отстаивали необходимость помощи Украине.


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"Я считаю оскорбительным, что у нас есть профессиональные политики, которые совершают паломничество в Киев, к своему папе Зеленскому, не сделав того же для людей на Мауи (Гавайи) или южной части Чикаго", – заявил Рамасвами.

Десантис был более сдержанным и заявил, что он прекратит помощь Украине, если европейские правительства не активизируются, чтобы "усилить свою роль".

Не все кандидаты разделяли такие призывы. К примеру, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли обвинила Рамасвами в том, что он хочет "передать Украину России" и "позволить Китаю съесть Тайвань".

Фаворит среди претендентов на кандидатуру от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп участвовать в дебатах отказался.

Отметим, в 2024 году США будут выбирать нового президента. Сейчас президентская кампания начинает набирать обороты — продолжается процесс избрания Республиканской и Демократической партиями единых кандитатов на выборах.

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Источник: https://www.politico.com/news/2023/08/23/republican-debate-ukraine-divide-00112659?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
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