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На геловинскую вечеринку маленький сын Блинкена пришел в образе Зеленского (ФОТО)

Таким образом, семья Блинкена выразила поддержку Украине.

сегодня, 20:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вскоре Хэллоуин и на территории Белого дома состоялась вечеринка. На ней изображавший самого себя американский президент Джо Байден и первая леди Джил Байден, выбравшая образ кошки, угощали ребятишек конфетами. Меньший сын госсекретаря Соединенных штатов Энтони Блинкена оделся именно так, как сейчас, во время военного вторжения одет глава государства Владимир Зеленский, а дочь понравилась цвету флага Украины.

На геловинскую вечеринку маленький сын Блинкена пришел в образе Зеленского (ФОТО)

Сын Блинкена пришел на вечеринку в образе Зеленского (фото из открытых источников)


 Хэллоуин – один из популярных праздников в Америке, его отмечают в ночь на 1 ноября. Вечеринка, где празднуют  Хэллоуин, каждый год организуется в Белом доме – это уже традиционно, сообщает Daily Mail. В этот день наряжаются в разные костюмы и проводят карнавал.

На вечеринке в Белом доме побывали супруги Блинкен с двумя детьми. На малыше был свитшот и штанишки цвета хаки. Эта одежда напоминает о том, что так выглядит Владимир Зеленский. Одет именно так в прошлом году он побывал с визитом в США и встретился с американским президентом.

На геловинскую вечеринку маленький сын Блинкена пришел в образе Зеленского (ФОТО) - фото 2

Дочь Блинкена надела синее платье и украсила его желтым платком на шее. Ее образ ассоциируется с флагом Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен сделал новое заявление о применении Украиной западного оружия. Украинские власти и ВСУ имеют право самостоятельно принимать решения, где и в каких обстоятельствах применять вооружение, переданное западными союзниками.

Он уточнил, что США не собираются "поощрять" нанесение ударов украинской армии по территории России и не поддерживают подобные атаки. При этом госсекретарь уточнил, что окончательное решение по осуществлению этих атак в любом случае остается за украинским руководством.
 



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