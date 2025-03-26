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На границе с Беларусью погибли военные США: что известно

Пропавшие на учениях в Литве американские военные погибли

26 марта 2025, 22:48
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Марьян Ощановский

В Литве во время военных учений неподалеку от Беларуси исчезли четверо американских солдат. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютта, американские военные погибли.

На границе с Беларусью погибли военные США: что известно

Солдаты США погибли в Литве. Фото из открытых источников

"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве", — сказал Марк Рютте во время визита в Варшаву.

Издание "15min" со ссылкой на собственные источники пишет, что солдаты погибли, вероятно, впав в водоем.

Сообщается, что сейчас идет поисково-спасательная операция, к которой привлечены литовские и иностранные войска, а также вертолеты военно-воздушных сил и государственной пограничной службы.

Как известно, инцидент произошел 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде. По официальной информации, сигнал об исчезновении военных поступил в 16.45. В ответ литовские и американские военные немедленно приступили к поисковым мероприятиям, задействовав авиацию и подразделения Государственной пограничной службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/four-us-soldiers-missing-lithuania-embassy-says-2025-03-26/#:~:text=STOCKHOLM%2C%20March%2026%20(Reuters),while%20visiting%20Warsaw%20on%20Wednesday
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