На границе с Беларусью погибли военные США: что известно

В Литве во время военных учений неподалеку от Беларуси исчезли четверо американских солдат. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютта, американские военные погибли.

Солдаты США погибли в Литве. Фото из открытых источников

"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, погибших в результате инцидента в Литве", — сказал Марк Рютте во время визита в Варшаву.

Издание "15min" со ссылкой на собственные источники пишет, что солдаты погибли, вероятно, впав в водоем.

Сообщается, что сейчас идет поисково-спасательная операция, к которой привлечены литовские и иностранные войска, а также вертолеты военно-воздушных сил и государственной пограничной службы.

Как известно, инцидент произошел 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде. По официальной информации, сигнал об исчезновении военных поступил в 16.45. В ответ литовские и американские военные немедленно приступили к поисковым мероприятиям, задействовав авиацию и подразделения Государственной пограничной службы.

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