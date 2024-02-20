На кону помощь Украине: Байден ответил на ультиматум спикера Палаты представителей

Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Ранее тот требовал встречи с главой Белого дома, в противном случае он обещал и дальше откладывать рассмотрение законопроекта о помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Конечно, я буду рад встретиться с ним (Ред. – спикером Палаты представителей Майком Джонсоном), если ему есть что сказать", — заявил президент США.

Джо Байден, который резко критиковал своего вероятного соперника на выборах Дональда Трампа и других республиканцев за угрозы отказаться от защиты союзников по НАТО, если они не будут платить за общую оборону, сказал, что республиканцы совершают большую ошибку, пытаясь спрятаться от угрозы России, "уходя от НАТО".

"Это просто шокирует", — сказал Джо Байден, добавив, что он никогда не видел ничего подобного.

Байден выразил надежду, что смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального в российской колонии в Заполярье подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине, но сказал: "Я не уверен, что это что-то изменит".

Лидер американцев также сказал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи со смертью Навального.

"У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные ограничения", — подчеркнул глава Белого дома.

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